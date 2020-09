भारत सरकार का बड़ा फैसला, पबजी मोबाइल समेत 118 चीनी एप्स को किया बैन

भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। Ministry of Information & Technology ने PUBG Mobile समेत 118 चीनी एप्स को बैन कर दिया है। भारत द्वारा इससे पहले भी कई चीनी एप्स पर बैन लगाया जा चुका है, जिसकी चीन ने आलोचना की थी। सरकार का यह फैसला ऐसे वक्त आया है जब भारत और चीनी सैनिकों के बीच पूर्व लद्दाख में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। Also Read - PUBG Mobile के लिए 130 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले देश भारत ने बंद किए अपने दरवाजें, कंपनी को 20 करोड़ यूजर्स की चपत

Government blocks 118 mobile apps which are prejudicial to sovereignty and integrity of India, Defence of India, Security of State and Public Order: Govt of India

PUBG MOBILE Nordic Map: Livik, PUBG MOBILE LITE, WeChat Work & WeChat reading are among the banned mobile apps. pic.twitter.com/VWrg3WUnO8

— ANI (@ANI) September 2, 2020