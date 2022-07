Image: Translate Now

Best Translation Apps and Websites: भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। सभी लोगों को सभी भाषाएं समझ नहीं आती है। ऐसे में लोग ट्रांसलेशन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत में सबसे ज्यादातर यूजर्स इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं और उनमें से ज्यादातर लोगों को अंग्रेजी भाषा ठीक से समझ नहीं आती है। इन्हीं कारणों की वजह से ऐसे यूजर्स इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम आपको अपने इस आर्टिकल में टॉप-5 इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट ऐप्स के बारे में बताते हैं।

Google Translate

गूगल ट्रांसलेट दुनिया के सबसे पॉपुलर ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म्स में से एक है। भारत समेत पूरी दुनिया के यूजर्स बहुत सारी भाषाओं को ट्रांसलेट करने के लिए गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके जरिए हिंदी समेत 100 से ज्यादा भाषाओं को ट्रांसलेट किया जा सकता है। इस प्लेटफॉर्म की खास बात है कि यूजर्स इसका फायदा ऐप और वेबसाइट दोनों जगहों पर उठा सकते हैं।

Microsoft Translator

इस लिस्ट में दूसरा नाम माइक्रोसॉफ्ट ट्रांसलेटर का है। इस ऐप के जरिए भी आप आसानी से इंग्लिंग टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश कंटेंट ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह एंड्रॉयड और आईओएस दोनों मोबाइल ऐप पर उपलब्ध है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स हिंदी समेत 70 से ज्यादा भाषाओं को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इसका यूज ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। इस ऐप में मल्टी-पर्सन कंवरजेशन फीचर की सुविधा भी मिलती है।

Hi Translate

इस लिस्ट में तीसरा नाम हाय ट्रांसलेट का है। यह भी एक बढ़िया ऐप है, जिसके जरिए आप इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का फायदा उठा सकते हैं। यह ऐप भी एंड्रॉयड और आईओएस दोनों ऐप के लिए उपलब्ध है। इस ऐप के जरिए भी यूजर्स 100 से ज्यादा भाषाओं को ट्रांसलेट कर सकते हैं। इस ऐप के जरिए यूजर्स वॉयस ट्रांसलेशन फीचर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

Translate Now

ट्रांसलेट नाऊ इस लिस्ट का चौथा ऐप है। इस ऐप के जरिए भी आप इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हैं। यह एक भरोसेमंद ट्रांसलेशन ऐप है। इसके जरिए आए आउटपुट पर आप भरोसा कर सकते हैं। यह ऐप भी एंड्रॉयड और आईओएस दोनों डिवाइस पर उपलब्ध है। यह ऐप 110 से ज्यादा भाषाओं का सपोर्ट करता है।

LingvaNex

LingvaNex इस लिस्ट का पांचवा ऐप है। इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन ऐप की लिस्ट में इस ऐप का नाम भी टॉप-5 की लिस्ट में आता है। इसका यूज एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर किया जाता है। यह 112 से ज्यादा भाषाओं का सपोर्ट करता है और यूजर्स इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंटरफेस समझना काफी आसान है।