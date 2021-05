Aarogya Setu पर भी मिलेगा डब्ल Blue tick, जानिए क्या प्रॉसेस

Aarogya Setu मोबाइल ऐप्स नया फीचर आया है। सरकार ने पिछले साल इस ऐप को लॉन्च किया था, जिसका शुरुआती कीमत कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग था। इस महीने की शुरुआत में सरकार ने कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए ऐप को अपग्रेड किया। इस ऐप की मदद यूजर्स कोरोना वायरस वैक्सीन बुक कर सकते हैं और साथ ही इस पर उनका वैक्सीनेशन स्टेटस भी आता है। Aarogya Setu कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के साथ-साथ यूजर्स तक मेडिकल एडवाइजरी भी पहुंचाता है, जिससे भारत में Covid-19 महामारी को फैलने से रोका जा सकता है। इस ऐप को National Informatics Centre (NIC) द्वारा मेंटेन किया जाता है। Also Read - COVID-19 Vaccine Certificate: क्या आपने भी वैक्सीनेशन के बाद की है ये गलती? सरकार ने दी चेतावनी

आरोग्य सेतु ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया, ‘अब आपका वैक्सीनेशन स्टेटस Aarogya Setu ऐप पर अपडेट किया जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद- डब्ल ब्लू टिक और ब्लू शिल्ड प्राप्त करें।’ बता दें कि वैक्सीनेशन के बाद यूजर्स का आरोग्य सेतु ऐप डब्ल ब्लू टिक और ब्लू शिल्ड शो करेगा। ये ऐप ब्लूटूथ और पर्सनल कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करके बताता है कि यूजर किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आया है या नहीं। बता दें कि सभी कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट को लैब द्वारा Indian Council of Medical Research’s (ICMR’s) के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। Also Read - Covid vaccine: वैक्सीनेशन के लिए स्लॉट बुक करना होगा अब और आसान, सरकार बना रही है नई योजना

यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया जाता है, तो ICMR उनका कॉन्टैक्ट नंबर Aarogya Setu ऐप से शेयर करता है। इसके आधार पर Aarogya Setu उस व्यक्ति को ऐप में COVID-19 पॉजिटिव मार्क करता है। CoWIN डिजिटल प्लेटफॉर्म के अतिरिक्त Covid-19 वैक्सीनेशन के लिए Aarogya Setu ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूजर्स वैक्सीनेशन के लिए इस ऐप के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं। Also Read - How to book appointment for second dose of Covid-19 vaccine: वैक्सीन की दूसरी डोज़ के लिए कैसे करें बुकिंग? जानें आसान तरीका

