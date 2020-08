Call of Duty: Black Ops Cold War के फ्री में मिलेंगे 10,000 बीटा Key, जानें कैसे करें अवेल

Activision ने पिछले दिनों अपने नए बैटल गेम Call of Duty: Black Ops Cold War को अनाउंस किया है। इसके ट्रेलर को पिछले सप्ताह ही रिलीज किया गया है। इस गेम का फुल वर्जन 17 नवंबर को रोल आउट किया जाएगा। इसका बीटा वर्जन आज यानि 30 अगस्त को भारतीय समय के अनुसार 1:30 बजे रोल आउट किया गया है। Also Read - गेमिंग की दुनिया में तहलका मचाने आ रहा है Call of Duty Black Ops: Cold War, टीजर हुआ आउट

The Verge की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 अगस्त को 1:30 बजे से Call of Duty लीग चैम्पियनशीप की शुरुआत हो रही है। Activision उन प्लेयर्स को फ्री में Call of Duty: Black Ops Cold War का बीटा की देगी जो इस लीग चैम्पियनशीप को आधिकारिक वेबसाइट के द्वारा ऑनलाइन स्ट्रीम करेंगे। Also Read - Call of Duty: Mobile को एक साल से कम समय में 25 करोड़ बार किया गया डाउनलोड

इस तरह मिलेगा बीटा की

Call of Duty: Black Ops Cold War गेम के बीटा की को पाने के लिए प्लेयर्स को सबसे पहले Activision का अकाउंट बनाना होगा। अगर आपके पास पहले से ही अकाउंट है तो नया अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद इसे Call of Duty League वेबसाइट या इसके कम्पेनियन ऐप के साथ लिंक करना होगा। इसके बाद प्लेयर को Call of Duty: Black Ops Cold War खेलने के लिए जिस डिवाइस की बीटा की चाहिए उसे सेलेक्ट करना होगा। Activisin इस गेम के लिए PC, PS4 और XBox One के लिए 10,000 बीटा की बांट रहा है। Also Read - Call Of Duty: Warzone के एक मैच 121 प्लेयर्स को मार गिराया, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड!

Call of Duty: Black Ops Cold War के बीटा की के अलावा Activision CDL Champs 2020 pack के कोड भी ऑफर कर रहा है। इस बंडल में Call of Duty League डिजाइन और कई इन गेम आइटम्स मिलेंगे। इसके अलावा वर्चुअल ग्रफिटी स्प्रेज और कस्टम वीपन डिजाइन भी ऑफर किया जा रहा है। इतना ही नहीं, प्लेयर्स को Call of Duty के लोगो के साथ वर्चुअल नाइफ भी ऑफर किया जा रहा है। इस वर्चुअल नाइफ का इस्तेमाल प्लेयर्स मॉडर्न वॉरफेयर और वॉरजोन्स में कर सकेंगे। किसी भी प्लेयर को ये कोड्स तभी मिलेंगे, जब वो इस इवेंट में कम से कम 30 मिनट स्पेंड करेंगे।