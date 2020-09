Airtel Xstream यूजर्स फ्री में देख सकेंगे VOOT के प्रीमियम शोज

Airtel ने Viacom 18 के OTT प्लेटफॉर्म VOOT के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत Airtel Xstream यूजर्स अब VOOT के शोज फ्री में देख सकेंगे। Airtel ने अपने Xstream ऐप को साथ VOOT को इंटिग्रेट किया है। हालांकि, पहसे से ही Airtel Xstream ऐप के साथ कई OTT प्लेटफॉर्म्स ऐप्स को इंटिग्रेट किया जा चुका है। जिनमें Alt Balaji, Hoichoi, Eros, Zee5 जैसे प्लेटफॉर्म्स शामिल हैं। अब यूजर्स को VOOT का भी एक्सेस होगा। Also Read - Jio Effect: Airtel Xstream बंडल प्लान के तहत 499 रुपये में अनलिमिटिड डाटा

VOOT और Airtel के इस पार्टनरशिप का फायदा टेलिकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के 30 करोड़ यूजर्स को मिलने वाला है। इसा साझेदारी के तहत VOOT ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम कंटेंट्स को Airtel Xstream पर उपलब्ध कराएगा। इस पार्टनरशिप में यूजर्स को VOOT के प्रीमियम कंटेंट्स जैसे कि ऑरिजिनल्स, टीवी शोज आदि का एक्सेस मिल सकेगा। यही नहीं, Airtel Xstream सेट-टॉप बॉक्स यूजर्स को भी यह ऐप Airtel Xstream बंडल के तहत मिलेगा। Also Read - Jio Fibre Effect: Airtel अब मौजूदा सब्सक्राइबर्स को देगा अनलिमिटिड डाटा

OTT प्लेटफॉर्म VOOT की बात करें तो यूजर्स को Colors, MTV India के साथ-साथ Viacom-18 के अन्य चैनल्स पर दिखाए जाने वाले लोकप्रिय शोज जैसे कि स्प्लिट्सविला, नागिन, कैसी ये यारियां, छोटी सरदारनी, बहू बेगम, बेपनाह का एक्सेस मिलेगा। इसके अलावा यूजर्स अपकमिंग BigBoss 14 को भी Airtel Xstream ऐप के जरिए एक्सेस कर सकेंगे। Also Read - Jio vs Airtel vs Vodafone-Idea : ये हैं जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बेस्ट 2GB डाटा प्लान

कई लोकप्रिय प्रीमियम शोज होंगे उपलब्ध

Airtel Xstream यूजर्स को VOOT पर दिखाए जाने वाले ऑरिजीनल्स जैसे कि Feet Up With Stars, Work it Up With Sophie, BFF’s with Vogue, VH1 Inside Acess with Miss Malini, Urban Wanderers और Trend Setters का भी एक्सेस मिलेगा। VOOT के जरिए यूजर्स को सात भाषाओं- अंग्रेजी, हिन्दी, तमिल, गुजराती, कन्नड़, बंगाली और मराठी में शोज देखने को मिलेंगे।

इस समय भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स वाला देश है। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म के जरिए ऑनलाइन कंटेंट कंजम्पशन इन दिनों काफी बढ़ गया है। कोरोनावायरस महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन की वजह से भारत में ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करने वाले यूजर्स की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। Airtel Xstream यूजर्स को ऐप के जरिए करीब 10,000 से ज्यादा मूवी और शोज, 100 से ज्यादा लाइट टीवी चैनल्स और प्रीमियम कंटेंट का एक्सेस मिलेगा।