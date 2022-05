Android 13 Beta 2 के साथ लॉन्च हुआ Google Wallet, क्रेडिट कार्ड से लेकर ID तक फोन में करेगा स्टोर

गूगल ने अपने I/O 2022 पर अनगिनत अनाउन्समेंट सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर अनाउन्समेंट किए। इन्हें में कंपनी ने एक नया Google Wallet पेश किया। गूगल ने इसी इवेंट पर Android 13 के दूसरे पब्लिक बीटा के बारे में भी अपडेट दी। आइए इन दोनों के बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Google I/O 2022: मैप से लेकर सर्च और लेंस तक, गूगल ऐप्स को मिले दर्जनों नए फीचर

गूगल ने इस साल फरवरी और मार्च में Android 13 के दो डेवलपर प्रीव्यू जारी किए थे। इसके बाद कंपनी ने इस ऑपरेटिंग सिस्टम की पब्लिक टेस्टिंग के लिए पिछले महीने (अप्रैल 2022 में) Android 13 Beta 1 रोल आउट किया था।

Google I/O 2022 पर कंपनी ने इस टेस्टिंग को आगे बढ़ाते हुए ऐंड्रॉइड 13 के दूसरे पब्लिक बीटा वर्ज़न अनाउन्स किया। कंपनी ने बताया कि Android 13 Beta 2 की शुरुआत आज (11-12 मई 2022) से होगी।

गूगल ने कहा कि इन्होंने इस ऑपरेटिंग सिस्टम को फोन, टैबलेट और वॉच के बीच बेहतर सिंक के लिए डिज़ाइन किया है। कंपनी ने इस OS के साथ टैबलेट के कम्पैटिबल होने पर खास ज़ोर दिया। Android 13 के साथ टैब्लेट में एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, जिनमें नई होम स्क्रीन से लेकर ढेरों नए फीचर और री-डिजाइन गूगल मैप्स शामिल हैं।

Google I/O 2022 पर नया Google Wallet भी लॉन्च हुआ। यह ऐप यूजर्स को क्रेडिट कार्ड और ट्रांजिट पास से लेकर टिकट, वैक्सीन रिपोर्ट, आईडी कार्ड और दूसरे डॉक्युमेंट को डिजिटल तरीके से रखने का ऑप्शन देगा। Google Wallet को कंपनी ने Android और iOS दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पेश किया है। हालांकि गूगल वॉलेट भी पेमेंट कार्ड स्टोर करेगा, लेकिन यह पेमेंट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। पेमेंट का ऑप्शन Google Pay में ही मिलेगा।

