Android 9.0 का डेवेलपर प्रीव्यू कथित तौर पर पूरी तरह से तैयार

जैसे कि काफी समय से परंपरा चलती आ रही है कि गूगल अपने एंड्राइड के प्रीव्यू को मार्च या उसके आसपास ही पेश करता है। इस नई खबर को देखकर भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि गूगल अपनी इस परम्परा पर अभी भी वैसे ही काम कर रहा है, जैसे पहले से करता आया है।

यह जानकारी सबसे पहले PhoneArena के माध्यम से एक कोड कमिट के द्वारा सामने आई है। अब इस खबर को देखते हुए यह साफ़ हो जाता है कि कंपनी वाकई कुछ ऐसा करने वाली है। आपको बता दें कि एंड्राइड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट रिपॉजिटरी पर एक मैसेज सामने आ रहा है, जिसमें "The future is now (2018 edition)" लिखा है।

आम तौर पर, Google इस तरह के पहले से ही सामने आने वाले प्रीव्यू आदि से डेवलपर्स को आश्चर्यचकित कर देता है, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे लीक्स से चीज़ों को दिलचस्प बना दिया जाता है। आपको बता दें कि इस तरह के पहले से ही आने वाले प्रीव्यू आदि के सभी फीचर्स को उपलब्ध नहीं कराया जाता है। हालाँकि सभी तरह के बदलाव गूगल इसी फेज में कर लेता है। इसका मतलब है कि जैसे ही यह प्रीव्यू सामने आता है, वैसे ही हम इस नए एंड्राइड वर्जन के बारे में काफी कुछ जान जायेंगे।

आपको यहाँ यह भी बता दें कि गूगल के CES सुंदर पिचाई ने भी इस बात की घोषणा कर दी है कि Google I/O 2018 का आयोजन 8 मई से 10 मई को होना है। जैसे कि खबरें सामने आ रही हैं, इस इवेंट में Android 9 से भी पर्दा उठाया जा सकता है। इसके अलावा इस इवेंट में गूगल की ओर से काफी कुछ पेश किये जाने के आसार हैं, जिनके बारे में हम आने वाले समय में चर्चा करने वाले हैं।

Google ने हाल ही में आगामी डेवलपर समिट के लिए आमंत्रित करने के लिए एक टीज़र जारी किया था, जो एंड्राइड 9.0 के नाम के बारे में कुछ हिंट दे रहा है, और यहाँ ऐसा सामने रहा है कि इसका नाम Pineapple Pie हो सकता है, हालाँकि अभी इस समय इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गूगल की और से ऐसा हिंट कभी भी पहले नहीं मिला है।