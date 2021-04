अलर्ट! Free Netflix Subscription के बहाने फंसा रहा यह ऐप, फोन से तुरंत कर दें डिलीट

Netflix के फ्री सब्सक्रिप्शन का लालच देकर एक ऐप यूजर्स को अपने झांसे में फंसा रहा है। सिक्योरिटी रिसर्चर CheckPoint ने इस बात की जानकारी दी है। रिपोर्ट की मानें तो गूगल प्ले स्टोर पर Netflix जैसा ही एक फर्जी ऐप मौजूद है, जो मालवेयर से भरा पड़ा है। ऐप ने अच्छी तरह से नेटफ्लिक्स के डिजाइन को कॉपी किया है, जिससे वह यूजर्स को ठग सके। Also Read - New Guidelines For Digital Media: Social Media और OTT प्लेटफॉर्म्स पर सरकार का बड़ा फैसला, नहीं चलेगी मनमानी

इतना ही नहीं ऐप यूजर्स को लिंक अपने कॉन्टैक्ट्स तक व्हाट्सऐप के जरिए शेयर करने के लिए भी फंसा ले रहा है। हालांकि, गूगल ने इस ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया है। इस ऐप की चपेट में ज्यादा लोग नहीं आए हैं, क्योंकि पिछले दो महीनों में इसे सिर्फ 500 बार डाउनलोड किया गया है। यदि आप उन 500 लोगों में से हैं जिन्होंने इस ऐप को डाउनलोड किया है, जो आपको इसे जल्द से जल्द डिलीट कर देना चाहिए। Also Read - Jio फ्री में दे रहा है Netflix, Amazon Prime और Disney+ Hotstar VIP, ऐसे करें अप्लाई

कैसे काम करता है फर्जी Netflix ऐप?

Google Play Store पर मौजूद फर्जी नेटफ्लिक्स ऐप बेहद सिंपल तरीके से काम करता है। इंस्टॉल करने के बाद ऐप यूजर से कई परमिशन मांगता है और इस तरह से वह आपके व्हाट्सऐप में सेंध लगा देता है। इसके बाद आपके व्हाट्सऐप कॉन्टैक्ट्स को ‘2 Months of Netflix Premium Free at no cost For REASON OF QUARANTINE (CORONA VIRUS)* VIRUS)* Get 2 Months of Netflix Premium Free anywhere in the world for 60 days. Get it now HERE.(दो महीने का नेटफ्लिक्स प्रीमियम कोरोनावायरस के कारण फ्री में पाइए। दुनिया में किसी भी जगह 60 दिनों के लिए नेटफ्लिक्स का फ्री प्रीमियम, यहां मिल रहा।)’ मैसेज मिलता है। Also Read - Flipkart Sale 2021 offer: Realme का स्मार्ट TV खरीदने का शानदार मौका, फ्लिपकार्ट पर तगड़ा ऑफर

कोई भी व्यक्ति जो इस लिंक पर क्लिक करना मालवेयर से प्रभावित हो सकता है, जो आगे उस यूजर के व्हाट्सऐप कॉन्टैक्ट तक फैलेगा। चेकपॉइंट ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि इस ऐप के झांसे में कितने लोग आए हैं। फर्म का कहना है कि कोई भी व्यक्ति जिसने यह ऐप इंस्टॉल किया है, उसे तुरंत इसे अनइंस्टॉल करना चाहिए। इतना ही नहीं यूजर्स को तुरंत अपने पासवर्ड बदल देने चाहिए।

ऐसे मालवेयर से बचने के लिए बेहतर होगा कि आप किसी भी लिंक पर बिना जाने क्लिक न करें। क्योंकि इन्हें एक एक्टिव यूजर की आवश्यकता होती है। साथ ही आपको समझना होगा कि यदि कोई आपको किसी चीज को फ्री में ऑफर कर रहा है तो उसके पीछे कोई कारण जरूर होगा।