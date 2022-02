गाय के साथ सेल्फी लेकर जीतें इनाम, ये है तरीका

आज के समय में लोगों के सेल्फी क्रेज को देखते हुए कई कंपनियां अपने फ्रंट कैमरे को रियर कैमरे की तुलना में ज्यादा दमदार रूप में पेश कर रही हैं। वहीं, अगर आप भी सेल्फी के शौकीन हैं और हमेशा अपने दोस्तों के साथ सेल्फी लेते हैं इस भार किसी गाय के साथ सेल्फी लें। अब आप पुछेंगे की इससे आपका क्या फायदा होगा तो हम आपको बता दें कि गाय के साथ सेल्फी लेने से आपको इनाम मिल सकता है। Also Read - Beijing Winter Olympics 2022 का आधिकारिक My 2022 app बना खतरा: रिपोर्ट

कोलकत्ता में गोवंश की रक्षा और इनके बारे में जागरुकता फैलाने के लिए ‘सेल्फी विथ ए काऊ’ अथवा ‘काऊफी’ प्रतियोगिता शुरू की जा रही है। यह पहल गो सेवा परिवार नाम के संगठन की ओर से की गई है। गोसेवा परिवार ने इस प्रतियोगिता के लिए एक मोबाइल एप पेश किया है। इसे भी देखें: Lyf C459 रिव्यु: बहुत से सुधारों की आवश्यकता Also Read - ये हैं कमाई और डाउनलोड के मामले में दुनिया के टॉप 5 ऐप्स और गेम्स, जानें डिटेल्स

The Hindu की खबर के अनुसार गोसेव के हैड ललित अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने साल 2015 में ऐसी ही प्रतियोगिता का आयोजन किया था और उस समय सेल्फी को व्हाट्सएप पर मंगाया गया था जिससे काफी परेशानी हुई थी। इसलिए इस साल GOSEVA PARIVAR नाम का मोबाइल एप पेश किया है, जिससे इस प्रतियोगिता को सरल बनाया जा सकेगा। ललित का कहना है कि एप को ‘मानवता की सेवा से माता-गो सेवा देने’ के संगठन के दृष्टिकोण को फैलाने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसे भी देखें: सोनी ने प्ले स्टोर पर Xperia Assist एप को किया अपलोड

आपको बता दें कि इसमें भाग लेने के लिए प्रतिभागी को गाय के साथ एक सेल्फी ले कर पोस्ट करनी होगी। यह प्रतियोगिता 31 दिसंबर तक चलेगी और विजेता की घोषणा 21 जनवरी को होगी। अगर आप भी इनाम पाना चाहते हैं तो सेल्फी ले सकते हैं। इसके साथ ही अलग-अलग कैटगरी में आप फोटो को अपलोड कर सकते हैं। सेल्फी, सेल्फी परिवार के साथ और सेल्फी दोस्तों के साथ ऐसे तीन ऑप्शन दिए जाएंगे। वहीं, आप गाय के साथ ली गई तस्वीर को पहले वाले ऑप्शन सेल्फी में डाल सकते हैं। इसे भी देखें: अमेजन पे को जल्द UPI से किया जाएगा इंटिग्रेट

Read In English: App launched for people to click selfie with ‘gomata’