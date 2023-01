Apple ने ऑफिशिशियल ऐलान करते हुए अपना एक लोकप्रिय ऐप बंद कर दिया है। इसका नाम Weather app Dark Sky है। Cupertino बेस्ड कंपनी ने इस ऐप का अधिग्रहण अप्रैल 2020 में किया था और अब कंपनी ने फिर इस ऐप को कुछ महीने बाद ऐप स्टोर से रिमूव कर दिया जाएगा। अब आगे यह ऐप अपनी सेवा नहीं देगा। जबकि ऐप्पल वेदर ऐप अपना काम करता रहेगा। Also Read - iPhone लवर्स के लिए खुशखबरी, अगले साल iPhone 14 Plus से सस्ते दाम में लॉन्च होगा iPhone 15 Plus!

Apple ने साल 2020 में जब इस ऐप का अधिग्रहण किया, उस दौरान ऐप्पल का पहले से ही iPhone, Mac और iPad में प्री इंस्टॉल वेदर ऐप देता था। डार्क स्काई के फीचर्स को Apple के साथ इंटीग्रेटेड कर दिया गया। Apple Weather हाइपर लोकल फोरकास्ट देती है, जो मौजूदा लोकेशन पर बेस्ड होती है। साथ ही 1 घंटे बाद मौसम में होने वाले बदलाव के बारे में जानकारी देती है। इतना ही नहीं, इसमें आने वाले 10 दिनों तक की जानकारी शेयर की जा सकती है।

कुछ ओएस पर अभी भी मौजूद

ऐप्पल वेदर अभी iOS 16, iPadOS 16 और macOS 13 Ventura पर काम कर रहा है। जिन यूजर्स ने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया है, वे इसको स्टार्ट कर सकते हैं, यह जानकारी खुद ऐप्पल ने शेयर की है। ऐप्पल डार्क स्काई के थर्ड पार्टी वेदर ऐप्स के API को 31 मार्च से बंद करेगी। डार्क स्काई के एंड्रॉयड और वियर ओएस ऐप्स को अधिग्रहण के 2 महीने बाद यानी जुलाई 2020 में ही खत्म कर दिया था।

Apple करेगा नए iPad Pro models पर काम

हाल ही में मैक रिपोर्ट्स द्वारा शेयर जानकारी में बताया है कि ऐप्पल नए iPad Pro मॉडल्स पर काम कर रहा है। दो नए OLED iPad Pro मॉडल्स तैयार किए जाएंगे। इन प्रोडक्ट को अगले साल की शुरुआत में पेश किया जा सकता है। साथ ही इस दौरान एक नया मिनी iPad को पेश किया जा सकता है।

नए आईपैड में हार्डवेयर में कई बदलाव मिल सकते हैं। बेहतर स्पीड और मल्टी टास्क के लिए इसमें न्यू चिपसेट और काफी कुछ नया शामिल किया जा सकता है। हालांकि अभी तक कंपनी ने इसका ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है।