दुनिया के सबसे अमीर शख्स और Twitter के नए बॉस Elon Musk टेक कंपनी Apple से नाराज हो गए। उन्होंने एप्पल CEO टिम कुक और कंपनी के खिलाफ कई ट्वीट किए हैं। एलन मस्क का दावा है कि Apple ट्विटर को वेबजह iOS App Store से हटाने की धमकी दे रहा है। मस्क ने अपने ट्वीट में बताया कि एप्पल ने Twitter पर अपने लगभग सभी एडवर्टाइजिंग को बंद कर दिया है। यही नहीं, मस्क ने ट्विटर पर एक पोल चलाया है, जिसमें उन्होंने यूजर्स से पूछा है कि Apple को अपने ग्राहकों को प्रभावित करने वाली सभी सेंसरशिप कार्रवाइयों को प्रकाशित करना चाहिए या नहीं?

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won't tell us why

इस पोल पर 85 प्रतिशत यूजर्स Elon Musk का साथ देते हुए नजर आए हैं। यही नहीं, एलन मस्क ने अपने ट्वीट में एप्पल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कंपनी यूजर्स से App Store पर कुछ भी खरीदने के लिए 30 प्रतिशत सीक्रेट टैक्स लगाती है। एक यूजर ने एप्पल को नसीहत देते हुए कहा कि Apple को फ्री-स्पीच का साथ देना चाहिए, जिसे एलन मस्क ने री-ट्वीट किया है। यही नहीं, एक यूजर द्वारा एप्पल अपने प्रोसेसर को लेकर पारदर्शी रहने के लिए कहा गया है, जिसे मस्क ने री-ट्वीट किया है।

फ्री स्पीच को लेकर एलन मस्क ने आगे कई ट्वीट किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि यह सभ्यता के भविष्य की लड़ाई है। यदि अमेरिका में भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खो जाती है, तो आगे अत्याचार ही सब कुछ है। फ्री स्पीच का समर्थन करते हुए एलन मस्क ने ट्वीट करते हुए कहा कि फ्री स्पीच के दमन पर ट्विटर फाइलें जल्द ट्विटर पर ही प्रकाशित होंगी। जनता जानना चाहती है कि असल में हुआ क्या था?

The Twitter Files on free speech suppression soon to be published on Twitter itself. The public deserves to know what really happened …

