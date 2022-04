Apple उन ऐप्स को अपने ऐप स्टोर से हटा रहा है, जिन्हें लम्बे वक्त से अपडेट नहीं मिला है। कंपनी ने अपने इस कदम के बारे में डिटेल देते हुए बताया कि यह आउटडेटेड ऐप्स को इसलिए हटा रहा है, क्योंकि कोई भी यूजर इन्हें डाउनलोड नहीं कर रहा है। Also Read - Apple के सामने फीके पड़े बाकी सब, ऐंड्रॉइड फोन्स को पछाड़ iPhone ने की गजब की ग्रोथ

कंपनी ने बताया कि यह उन डेवलपर्स को नोटिस भेज रहा है, जिन्होंने अपने ऐप्स को पिछले तीन सालों में न अपडेट किया है और न ही इनके ऐप्स एक मिनमम डाउनलोड नम्बर तक पहुंच पा रहे हैं।

इसका मतलब है कि एप्पल उन आउटडेटेड ऐप्स को स्टोर से हटाना चाह रहा है, जिन्हें 12 महीनों में एक बार भी या फिर बहुत कम बार डाउनलोड किया गया है। स्टोर से हटने वाले ऐप्स जिन यूजर्स के फोन में पहले से इंस्टॉल हैं, वो फोन से गायब नहीं होंगे और आप इन्हें पहले की तरह ही इस्तेमाल कर पाएंगे।

पिछले हफ्ते एप्पल का ऐप स्टोर चर्चा में रहा। कई ऐप और गेम डेवलपर्स ने एप्पल द्वारा मिले हुए नोटिस ट्विटर पर शेयर किए। “App Improvement Notice” में एप्पल ने डेवलपर्स से कहा कि यह उनके ऐप को लम्बे वक्त से अपडेट न मिलने के कारण 30 दिनों में हटा रही है।

.@apple is removing a few of my old games b/c they have “not been updated in a significant amount of time”

Games can exist as completed objects! These free projects aren’t suitable for updates or a live service model, they’re finished artworks from years ago. pic.twitter.com/iflH70j7q4

— emilia ✨ (@lazerwalker) April 23, 2022