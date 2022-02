बाबा रामदेव जल्द सिक्योरिटी फिक्स के साथ पेश कर सकते हैं Kimbho ऐप

बाबा रामदेव Kimbho ऐप एक मैसेजिंग एप्लिकेशन है, जो कि एक बार फिर गूगल प्ले स्टोर पर वापिस आने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। BSNL के साथ पार्टनरशिप कर पतंजलि सिम कार्ड पेश कर बाबा रामदेव और आचार्य बाल कृष्णा ने अपने सोशल मैसेजिंग ऐप Kimbho को पेश किया था। Also Read - WhatsApp का राइवल Patanjali Kimbho app अभी नहीं हुआ है बंद, सुधार के बाद कर सकता है वापसी

Kimbho का मतलब What’s New, How are you होता है। यह संस्कृत का शब्द है। लॉन्च होने के घंटे भर में यह ऐप 50 हजार लोगों द्वारा डाउनलोड किया गया था। लेकिन, कुछ समय बाद यह ऐप स्टोर से गायब हो गया था। Also Read - पतंजलि का Kimbho ऐप 27 अगस्त को होगा लॉन्च

फ्रेंच सिक्योरिटी रिसर्चर इलियट ऐल्डर्सन ने इस ऐप की सिक्योरिटी को लेकर सवाल किए थे। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है, ‘Kimbho ऐप दूसरे ऐप से कॉपी किया गया है। इस ऐप की जानकारी और स्क्रीनशॉट भी दूसरे ऐप से कॉपी किए गए हैं’ उन्होंने यह भी कहा है कि पतंजली किंबो मैसेंजर भारत में लॉन्च हुआ है, लकिन क्या यूजर्स के प्राइवेट इनफॉर्मेशन सिक्योर हैं?

हालांकि, पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने संकेत दिया कि वह ऐप को वापस लाने की योजना बना रहे हैं। बालकृष्ण ने ब्लूमबर्ग को फोन पर दिए एक इंटरव्यू में बताया कि हम तब तक ऐप लॉन्च नहीं करते जब तक कि एक्सपर्ट हैकर्स और सिक्योरिटी एक्सपर्ट की एक टीम सभी सिक्योरिटी और प्राइवेसी की कमी का पता न लगा लें।

पतंजलि का Kimbho मैसेजिंग ऐप का लोगो काफी हद तक व्हाट्सएप की तरह ही था। इसके अलावा इसका यूजर इंटरफेस भी आपको पॉप्युलर ऐप व्हाट्सएप के समान लेगगा।