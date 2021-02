Union Budget Mobile App कहां से और कैसे करें Download, मिलेंगी Budget 2021 की Latest Updates

Union Budget Mobile App: केंद्र सरकार पहली बार डिजीटल बजट यानी पेपरलेस बजट लेकर आ रही है। इसके लिए सरकार ने अलग से एक ऐप भी तैयार किया है, जिस पर यूजर्स को बजट की जानकारी मिलेगी। Mobile App पर यूजर्स बजट से जुड़ी जानकारी और डॉक्यूमेंट्स दोनों ही पा सकते हैं। यह ऐप एंड्रॉयड और दोनों ही स्मार्टफोन के लिए उपलब्ध है, जिस पर संसद में बजट पेश होते ही सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। Also Read - Union Budget 2021: डिजिटल हुआ बजट, Made in India टैबलेट से निर्मला सीतारमण कर रहीं पेश

बता दें कि इस ऐप पर यूजर्स को बजट से जुड़े 14 डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, जिसमें Annual Financial Statement यानी बजट, फाइनेंस बिल, डिमांड फॉर ग्रांट आदि मौजूद होंगे। इस ऐप को National Informatics Centre (NIC) द्वारा Department of Economic Affairs (DEA) के साथ मिलकर तैयार किया गया है। संसद में बजट पेश होने के बाद उन्हें मोबाइल ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा।

Union Budget Mobile App: कैसे करें डाउनलोड

इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड करने के लिए यूजर्स को सबसे पहले पर या Store पर जाना होगा।

इसके बाद उन्हें Mobile App सर्च करना होगा। ध्यान दें कि ऐप NIC e-gov द्वारा विकसित किया गया हो।

इस ऐप को यूजर्स डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त यूजर्स www.indiabudget.gov.in से भी बजट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां यूजर्स को ऐप के लिए एक लिंक मिलेगा।

उस लिंक पर क्लिक करने के बाद यूजर्स Google या Apple App store पर पहुंच जाएंगे, जहां से वह ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।

बता दें कि इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को किसी लॉगइन या रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। इस ऐप में यूजर फ्रेंडली इंटरफेस दिया गया है। साथ ही यहां से डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड, सर्च, प्रिंट, जूम भी किया जा सकता है। यह ऐप दो भाषा- हिंदी और इंग्लिश में उपलब्ध है।