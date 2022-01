Bulli Bai App विवाद: सरकार ने Telegram पर 'विवादास्पद' चैनल किया ब्लॉक

IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कंफर्म किया कि सरकार ने Telegram ऐप पर हिंदु महिलाओं की अभद्र तस्वीर सर्कुलेट करने वाले चैनल को ब्लॉक कर दिया है। सरकार ने यह कदम मुंबई पुलिस द्वारा Bulli Bai ऐप विवाद के कई संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद उठाया है। बता दें कि पिछले दिनों Bulli Bai ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करके कुछ अभद्र कंटेंट ऑनलाइन प्रसारित किया जा रहा था। जिसके बाद कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने सोशल मीडिया पर Bulli Bai ऐप का विरोध किया था। बाद में IT मंत्रालय की तरफ से इस ऐप और इस पर चलाए जाने वाले कंटेंट को लेकर एक्शन लेने की बात कही थी। Also Read - Telegram में Message Reaction और In-App Translation समेत आए कई नए फीचर्स, जानें कैसे करें यूज

Bulli Bai ऐप विवाद के सामने आने के बाद कई हस्तिंयों ने राइट विंग के ग्रुप्स को मुस्लिम महिलाओं को टारगेट करने के लिए सोशल मीडिया पर खरी खोटी सुनाई थी। जिसके बाद कई ग्रुप्स और Telegram चैनल को सोशल मीडिया पर हाइलाइट किया गया, जो हिंदु महिलाओ को टारगेट कर रहे थे। इसके बाद कई यूजर्स ने सरकार से इन चैनल के खिलाफ एक्शन लेने की मांग की। Also Read - TikTok फिर बना साल का सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप, जानें 2021 में किन ऐप्स का रहा जलवा

बता दें कि Telegram ऐप पर बने एक विवादास्पद चैनल द्वारा हिंदु महिलाओं की अभद्र तस्वीरें और मैसेज सर्कुलेट किए जा रहे थे। जिसके बाद सरकार ने इस चैनल के खिलाफ एक्शन लेते हुए इसे ब्लॉक कर दिया।

भारत सरकार के IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने अपने ट्वीट में लिखा, चैनल ब्लॉक हो गया है। सरकार पुलिस और ऑथिरिटी के साथ मिलकर एक्शन की तैयारी कर रही है।

महिलाओं का हो रहा अपमान

Bulli Bai ऐप के बाद Telegram ग्रुप तक पहुंचे इस विवाद में महिलाओं का अपमान किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर Bulli Bai ऐप विवाद तब गहराया जब इस ऐप पर मुस्लिम महिला की फोटो नीलामी के लिए लिस्ट किया गया। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को कुछ भारतीय ग्रुप ने बनाया था, ताकि कमाई की जा सके। पुलिस ने ऐप के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए अब तक तीन संदिग्धों को हिरासत में लिया है।

हालांकि, यह पहला मौका नहीं है जब इस तरह की घटना रिपोर्ट की गई हो। पिछले साल भी इसी तरह की एक घटना Sulli Deals के नाम से सामने आई थी। हालांकि, उस समय किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। Bulli Bai और Sulli Deals इन दोनों ऐप के जरिए साइबर अपराधी महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं। ये साइबर अपराधी लोकप्रिय महिलाओं की तस्वीर इकट्ठा करके उन्हें इन प्लेटफॉर्म पर नीलामी के लिए लिस्ट कर देते थे। अभी तक किसी भी तरह की वास्तविक नीलामी की कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई है।