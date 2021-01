WhatsApp और Facebook की मुश्किल बढ़ी, सरकार से बैन करने की उठी मांग

व्हाट्सऐप (WhatsApp) की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा है। अब व्हाट्सऐप और फेसबुक को बैन करने की मांग उठने लगी है। Confederation of All Traders ( ) ने व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी का कड़ा विरोध किया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को भेजे गए एक पत्र में CAIT ने सरकार से व्हाट्सऐप की नई पॉलिसी पर तुरंत रोक लगाने या व्हाट्सऐप ( ) और फेसबुक को बैन करने की मांग की है। Also Read - 'आपकी पर्सनल चैट्स और कॉल्स Facebook को नहीं होगी ट्रांसफर': WhatsApp Head

WhatsApp को बैन करने की उठी मांग

भारत व्हाट्सऐप ( ) के लिए बड़ा बजारा है, यहां ऐप के 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। कंपनी की नई पॉलिसी में यूजर्स के डेटा को लेकर कई बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद इसे ना केवल अर्थव्यवस्था बल्कि देश के लिए भी एक खतरा माना जा रहा है। CAIT ने कहा, 'यह हमें ईस्ट इंडिया कंपनी के दिनों की याद दिलाती है और भारत में सिर्फ नमक के व्यापार के नाम पर आई थी। इस बार यह डेटा को लेकर हो रहा है, जो देश की अर्थव्यवस्था, सोशल स्ट्रक्चर आदि के लिए बेहद आवश्यक है।'

CAIT ने बताया कि फेसबुक और व्हाट्सऐप ने अपना असली रंग दिखा दिया है। इन ऐप्स को फ्री में इस्तेमाल करने के लिए भारतीय यूजर्स को अपना डेटा देना होगा। अब साफ हो गया है कि डेटा की मदद से यह कंपनी भारतीय व्यापार और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना चाहती है, जो इनका छिपा हुआ एजेंडा था। बता दें कि व्हाट्सऐप भारतीय बाजार में अगले महीने से अपनी नई पॉलिसी लागू करने वाली है।

यूजर्स के पास इस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं होगा। के प्रमुख Will Cathcart ने ट्वीट करके बताया कि व्हाट्सऐप से निजी चैट शेयर नहीं करेगा, वो पहले की तरह ही एनक्रिप्टेड रहेगी। हालांकि, विलकेथकार्ट ने अन्य निजी जानकारियां जैसे कि मोबाइल नंबर, डिवाइस इन्फॉर्मेंशन, लोकेशन, बैंकिंग डिटेल्स आदि Facebook के साथ शेयर किए जाने को लेकर कुछ नहीं कहा है। विल ने लगातार 10 ट्वीट करके यूजर्स को सफाई दी है।