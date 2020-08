गेमिंग की दुनिया में तहलका मचाने आ रहा है Call of Duty Black Ops: Cold War, टीजर हुआ आउट

अगर आप बैटल गेम्स खेलने का शौक रखते हैं तो आपने Call of Duty गेम का नाम तो जरूर सुना होगा। EA (Electronic Arts) के Battlefield सीरीज और Call of Duty सीरीज के गेम्स पिछले एक दशक से ज्यादा समय से गेमिंग लवर्स की पहली पसंद बने हुए हैं। PUBG Mobile ऑनलाइन गेम के लोकप्रिय होने के बाद Call of Duty: Mobile को भी लॉन्च किया गया था। Also Read - खाना-पानी छोड़ कई दिनों से खेल रहा था PUBG Mobile, 16 साल के छात्र की हुई मौत

26 अगस्त को होगा ग्लोबल लॉन्च

एक बार फिर से Call of Duty बैटल गेम बनाने वाली कंपनी Activision गेमिंग की दुनिया में तहलका मचाने वाला है। कंपनी ने अपने अगले गेम Call of Duty 2020 – Call of Duty: Black Ops Cold War के टीजर को Youtube चैनल पर टीज किया है। इस गेम को 26 अगस्त को ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा।

Activision ने वीडियो क्लिप को 'Know your history' के नाम से रिलीज किया है। इसमें KGF डिफेक्टर Yuri Bezmenov को फीचर किया गया है जो कि दुनिया को चेतावनी दे रहा है। Cold War के रीयल सीन्स में यह दर्शाया गया है कि सोवियत स्पाई Perseus (पर्सियस) की पहचान रिवील हो जाती है। Youtube पर जारी वीडियो डिसक्रिप्शन में 'Know your history or be doomed to repeat it' मोटो को आगे भी कैरी किया गया है।

गेमप्ले नहीं हुआ रिवील

हालांकि, Youtube पर जारी वीडियो में Call of Duty: Black Ops Cold War गेम के गेमप्ले के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। इसलिए, गेमर्स को 26 अगस्त तक इंतजार करना ही होगा। इतना तो साफ है कि यह गेम भी एक बैटल रॉयल गेम होगा। इस गेम को कंसोल्स Xbox, Play Station, Nintendo के साथ-साथ PC और मोबाइल के लिए लॉन्च किया जाएगा या नहीं इसके बारे में भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

Call of Duty: Black Ops Cold War गेम के टीजर को देखकर लगता है कि यह गेम अन्य बैटल गेम्स को कड़ी चुनौती दे सकता है। खास तौर पर PUBG Mobile एवं अन्य बैटल गेम्स को इससे कड़ी टक्कर मिलने वाली है।