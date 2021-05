ऑडियो सोशल नेटवर्क Clubhouse अब एंड्रॉइड यूजर्स के लिए आ गया है। Clubhouse app इस वक्त Google Play Store पर दुनिया भर के यूजर्स के लिए मौजूद है और आप इसे भारत में भी डाउनलोड कर सकते हैं। Also Read - Battlegrounds Mobile India की APK फाइल से लेकर प्री-रजिस्ट्रेशन में मिलने वाले रिवार्ड्स तक, जानें सबकुछ

Clubhouse एक इन्वाइट-ओनली ऑडियो चैट प्लैटफॉर्म है। मतलब कि आप इसे तब ही चला सकते हैं, जब ऐप के मौजूदा यूजर आपको इसका इन्वाइट भेजें। इसी वजह से ऐप के इन्वाइट कोड की काफी मांग रहती है। इसके साथ ही Clubhouse app अब तक सिर्फ iOS पर मौजूद था, इस वजह से इसे अब तक iPhone यूजर ही इस्तेमाल कर रहे थे।

Google Play Store पर Clubhouse के नाम से बहुत सारे ऐप पड़े हुए हैं। ऑडियो सोशल नेटवर्क वाली असली क्लबहाउस ऐप का पूरा नाम है Clubhouse: Drop-in audio chat। इसके डेवलपर के नाम में आपको Alpha Exploration Co. लिखा हुआ मिलेगा।

ऐप का डाउनलोड साइज 11.77 MB है। खबर लिखने तक इसे 5 लाख से ज़्यादा बार इंस्टॉल किया जा चुका है। मगर ऐप की रेटिंग कुछ अच्छी नहीं दिखाई पड़ रही। 3000 रिव्यू के बाद ऐप की ऐवरेज रेटिंग 3.3 है।

Dear everyone, everywhere: @Android is officially live across the globe!

❤️👋

— Clubhouse (@Clubhouse) May 21, 2021