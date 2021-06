Clubhouse के लिए नहीं पड़ेगी इनवाइट की जरूरत, इस गर्मी सब के लिए उपलब्ध कराने की योजना

Clubhouse ऐप को पिछले महीने Android पर ग्लोबली लॉन्च किया गया था और इसे यूजर्स से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। Clubhouse का कहना है कि सिर्फ एक हफ्ते में ही ऐप के साथ दस लाख से अधिक यूजर्स रजिस्टर्ड हुए हैं। यह ऑडियो चैट ऐप अब दो मिलियन से अधिक यूजर्स तक पहुंच चुका है। क्लबहाउस ने हाल ही में आयोजित टाउन हॉल मीटिंग में यह जानकारी साझा की है। अपने यूजर्स के अनुभन को बेहतर करने के लिए अब Clubhouse एक नई योजना बना रही है। Also Read - How to Get Free Fire Stylish Name: स्टाइलिश नाम बनाने और Free Fire में बदलने का आसान तरीका, फॉलो करें ये स्टेप्स

Clubhouse ज्वाइन करने के लिए नहीं पड़ेगी इनवाइट की जरूरत

Clubhouse के पास समर सीजन के लिए एक बड़ी योजना है। वर्तमान में invite-only ऐप इस गर्मी में Publicly उपलब्ध हो जाएगा। अभी लोगों को Clubhouse ज्वाइन करने के लिए इनवाइट की जरूरत होती है। कंपनी की योजना है कि सभी लोगों इस ऐप को बिना किसी इनवाइट के ज्वाइन कर सके। यह योजना सफल होने से ऐप को ज्वाइन करना आसान हो जाएगा और अधिक से अधिक यूजर Clubhouse को ज्वाइन कर पाएंगे। Also Read - WhatsApp में आया जबरदस्त फीचर, अब तीन गुना स्पीड में सुन सकेंगे वॉयस मैसेज

हालांकि, अभी भी यदि आपके पास ऐप पर लोगों का अच्छा नेटवर्क है तो Clubhouse Invites प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन इनवाइट्स फ्री ऐप होने से कोई भी व्यक्ति और भी आसानी से ऐप से जुड़ पाएगा। इसके साथ ही ऐप पर खोज और नोटिफिकेशंस को बेहतर बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। Also Read - Truecaller पर नाम बदलना हो, अकाउंट डिलीट करना हो या बिजनेस अकाउंट बनाना हो, यहां जान लें सबकुछ

कुछ युजर्स ने रिपोर्ट की है कि कई सुविधाएं Android App पर काम नहीं कर रही हैं और कुछ बग भी हैं। कुछ समय पहले क्लबहाउस ने कहा था कि वह अपने एंड्रॉइड ऐप को iOS ऐप के बराबर बनाने पर काम कर रही है। ऐसा लगता है कि एंड्रॉइड ऐप पर अभी भी कुछ चीजें ठीक करना बाकी है।