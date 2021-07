Clubhouse वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप इस्तेमाल करने वाले यूजर के लिए बुरी खबर है। सामने आ रही जानकारी के मुताबिक, कल्बहाउस के 3.8 बिलियन यानि 380 करोड़ यूजर के फोन नंबर डार्क वेब पर लीक हो गई है। साइबर एक्सपर्ट जितेन जैन ने इस बात की जानकारी अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। Also Read - Clubhouse के लिए नहीं पड़ेगी इनवाइट की जरूरत, इस गर्मी सब के लिए उपलब्ध कराने की योजना

आपको बता दें कि Clubhouse ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिग ऐप पर केवल यूजर का फोन नंबर ही दिखता है। अन्य कोई जानकारी इस ऐप पर यूजर डेटा के तौर पर नहीं रिवील होते हैं। जितेन जैन ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा है क्लब हाउस के 3.8 बिलियन फोन नंबर डार्क वेब पर मौजूद हैं। इनमें उन लोगों के नंबर भी शामिल हैं जो इस ऐप का इस्तेमाल करने वाले यूजर के फोन में सेव हैं और सिंक होकर ऐप में आए हैं। ऐसे में कई यूजर्स के फोन नंबर साइबर अपराधियों के हाथ लगने की संभावना है। Also Read - Android यूजर्स के लिए भी आ गया Clubhouse App, Google Play Store से कर सकते हैं डाउनलोड

हालांकि, Clubhouse की तरफ से इस डेटा लीक के बारे में फिलहाल कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। वहीं, एक और साइबर सुरक्षा एक्सपर्ट राजशेखर रझारिया ने भी अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किए गए पोस्ट में 3.8 बिलियन यूजर के फोन नंबर लीक होने की पुष्टि की है। राजशेखर के मुताबिक, कई हैकर्स डार्क वेब पर इन 3.8 बिलियन यूजर के फोन नंबर शेयर कर रहे हैं।

A #Hacker is allegedly selling a list of 3.8 billion phone numbers of #Clubhouse. Seems completely fake. There are only mobile numbers without name, photos. This list of phone numbers can be generated very easily. PII not available. #InfoSec #DataLeak #GDPR @Clubhouse pic.twitter.com/RugQhaSKhq

