COVID-19 Vaccine के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, गलती से भी ना करें ऐसे मैसेज पर क्लिक

COVID-19 vaccine को लेकर एक फेक मैसेज सर्कुलेट हो रहा है। इस मैसेज में COVID-19 Vaccine रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऐप के बारे में जानकारी दी जा रही है। हालांकि, वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के बजाय यह ऐप इंस्टॉल होने के बाद एसएमएस की मदद से यूजर्स के डिवाइस में मालवेयर डालता है। पहले इस ऐप का नाम COVID-19 था, जो बाद में मिले एक अपडेट के बाद Vaccine Register हो गया है। चूंकि बड़ी संख्या में COVID-19 वैक्सीन के लिए यूजर्स रजिस्ट्रेशन कर रहे है, इसलिए हैकर्स उन्हें अपना शिकार बना रहे हैं। Also Read - Xiaomi का भारतीय स्मार्टफोन बाजार में जलवा कायम, एक बार फिर बनी मार्केट लीडर

साइबर सिक्योरिटी फर्म ESET के माल्वेयर रिसर्चर Lukas Stefanko ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। यूजर ने ट्वीट करके उस SMS की जानकारी दी है, जो यूजर्स से Covid-19 वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन के लिए ऐप इंस्टॉल करने को कह रहा है। रिसर्चर के मुताबिक इस मैसेज को भारतीय यूजर्स को टार्गेट करके डिजाइन किया गया है। Also Read - PUBG Lite का सर्वर आज से बंद, ऑनलाइन नहीं खेल पाएंगे यह बैटल गेम

SMS worm impersonates Covid-19 vaccine free registration Also Read - COVID-19 Vaccination Registration Process: 18 साल के ऊपर सभी को लगेगी वैक्सीन, जानिए रजिस्ट्रेशन का तरीका

Android SMS worm tries to spread via text messages as fake free registration for Covid-19 vaccine – targets India 🇮🇳

It can spread itself via SMS to victim contacts with link to download this malware. https://t.co/EXAAGARqOP pic.twitter.com/HX957bPVu5

— Lukas Stefanko (@LukasStefanko) April 29, 2021