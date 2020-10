फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' ने पूरे किए 25 साल, ट्विटर ने बनाया स्पेशल इमोजी

बॉलीवुड फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ ने आज 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस मौके पर ने फिल्म की सिल्वर जुब्ली सेलेब्रेशन के लिए नया इमोजी ( ) रिलीज किया है। यह नया ई Also Read - PM नरेंद्र मोदी की पर्सनल वेबसाइट का Twitter अकाउंट हैक, हैकर ने मांगे बिटक्वॉइन

मोजी उस घंटे के डिजाइन का जिसे फिल्म में काजोल ने स्विट्जरलैंड ट्रिप के दौरान शाहरुख खान के लिए खरीदा था। यह घंटा गोल्डल कलर का है जिसमें भूरे रंग की स्ट्रैप और लाल, हरे और यल्लो कलर के फूल लगे हैं।

ने #DDLJ, #DDLJ25, #25YearsOfDDLJ और #DilwaleDulhaniaLeJayenge हैशटैग के साथ फिल्म की सिल्वर जुबली सेलेब्रेट किया है। इसके साथ ही कालोज और शाहरुख खान ने भी इन हैशटैग के साथ ट्वीट किए हैं। इसके साथ ही फिल्म के 25 साल पूरे होने पर शाहरुख खान और कालोज ने ट्विटर पर अपना नाम राज मल्होत्रा और सिमरन किए हैं।

Ao, Ao…we’re celebrating 25 years of one of cinema’s all-time great romances with a special emoji. Ring a cowbell? with #DDLJ , #DDLJ25 , #25YearsOfDDLJ , #DilwaleDulhaniaLeJayenge and #डीडीएलजे . pic.twitter.com/zXDyaoBqGH

स्पेशल इमोजी के साथ ही ट्विटर पर आज शाम सात बजे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म की वॉचपार्टी भी आयोजित की गई है। यह वॉचपार्टी यश राज फिल्म YRF होस्ट करेगा। इसके साथ ही यश राज बैनर्स की यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर भी मौजूद है।

It’s #DDLJ25 day and that calls for celebrations!

There’s a #DDLJ Twitter Watch Party tonight at 7PM [IST]. You are all invited 🎉 @PrimeVideoIN

— Yash Raj Films (@yrf) October 20, 2020