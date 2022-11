Elon Musk ने Twitter खरीदने के बाद कई बदलाव की घोषणा की है। मस्क जल्द ही ट्विटर पर मौजूद फर्जी अकाउंट्स को हटाने के लिए नए फीचर रोल आउट करने वाले हैं। मस्क ने कंफर्म किया है कि फर्जी अकाउंट्स को प्लेटफॉर्म से हटाने के लिए जल्द नए फीचर रोल आउट किए जाएंगे। इसके अलावा ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के कई देशों में स्लो होने की वजह से यूजर्स से माफी भी मांगी है। एलन मस्क ने रविवार (13 नवंबर) को ट्वीट करके यह जानकारी दी है। Also Read - Twitter पर ब्लू टिक की जल्द होगी वापसी, Elon Musk ने ट्वीट कर किया कंफर्म

एलन मस्क ने ट्वीट करके बताया कि जल्द ही ट्विटर (Twitter) के लिए नया फीचर रोल आउट किया जाएगा। जिसके जरिए संस्थान यह पता कर सकेंगे कि कोई ट्विटर अकाउंट उनसे संबंध रखते हैं या नहीं? ऐसा होने से प्लेटफॉर्म पर मौजूद फर्जी अकाउंट्स पर लगाम लगाया जा सकेगा। इस नए फीचर के आने के बाद ऑर्गेनाइजेशन (संस्थान) के पास यह ऑप्शन रहेगा कि वो अपने कर्मचारियों और ऑफिशियल हैंडल के अलावा अन्य अकाउंट्स को वेरिफाई कर सके।

Rolling out soon, Twitter will enable organizations to identify which other Twitter accounts are actually associated with them

— Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2022