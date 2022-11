Elon Musk ने आने वाले कुछ महीनों में Twitter में कई और बड़े बदलाव करने के संकेत दिए हैं। मस्क ने ट्वीट करके बताया कि आने वाले कुछ महीनों में ट्विटर में बदलाव की बात कही है। साथ ही, एलन मस्क ने बताया कि हम ये बदलाव करके देखना चाहते हैं कि इन बदलाव में क्या काम करेगा और क्या नहीं? वहीं, ट्विटर के सेफ्टी हेड Yoel Roth ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर हटाए जाने वाले हेटफुल कंटेंट के बारे में बताया है। पिछले सप्ताह ट्विटर ने 1500 अकाउंट्स को हेटफुल कंटेंट शेयर करने की वजह से सस्पेंड किया था। Also Read - Twitter का नया 'ऑफिशियल' ग्रे टिक भारत में दिखना हुआ शुरू, PM Modi के अकाउंट पर दिखी पहली झलक

Twitter की कमान संभालने के बाद से ही एलन मस्क इस माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में कई बदलाव कर रहे हैं। मस्क ट्विटर को एक रेवेन्यू जेनरेशन का प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश में हैं और इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है।

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.

We will keep what works & change what doesn’t.

— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022