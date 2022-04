Elon Musk के जब से Twitter को खरीदा है तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ इसी डील की बातें हो रही है। इस कड़ी में एक और नई चर्चा सामने आई है। ट्विटर के चीफ लीगल अधिकारी विजया गड्डे का ट्विटर बिकने के बाद वाला रिएक्शन सोशल मीडिया पर जमकर शेयर हो रहा है। Also Read - Elon Musk कैंसिल करेंगे Twitter की डील? भरना पड़ेगा हजारों करोड़ का जुर्माना

आपको बता दें कि विजया गड्डे ट्विटर की वही अधिकारी हैं, जिन्होंने Donald Trump का अकाउंट सस्पेंड करने और हंटर बाइडेन के लैपटॉप स्टोरी सेंसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ट्विटर के बिकने के बाद उन्हें ट्विटर के भविष्य की चिंता हो रही है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, विजया ने अपने टीम के सदस्यों के साथ इस चिंता पर चर्चा की है। खबरों के मुताबिक वो एलन मस्क के हाथों में ट्विटर के जाने के बाद काफी रोते हुए इस प्लेटफॉर्म के भविष्य की चिंता कर रही थी।

विजया सन् 2011 से ट्विटर के साथ चीफ लीग ऑफिसर के तौर पर जुड़ी थी। उनका काम कंपनी के ट्रस्ट, लीग और पब्लिक पॉलिसी को हैंडल करना था। इसके अलावा वो Twitter पर अभिव्यक्ति और उत्पीड़न जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी संभालती थी। इसके अलावा ट्विटर के कंटेंट मॉडरेशन का काम भी विजया की टीम ही करती थी।

ऐसा कहा जा रहा है कि ट्विटर और एलन मस्क के बीच बिक्री के होने वाली डील में विजया ने अंतिम भूमिका निभाई थी। विजया की सबसे ज्यादा चर्चा तब हुई थी, जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड किया और हंटर बाइडेन की लैपटॉप स्टोरी को दबा दिया। इसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई थी।

विजया की चिंताओं की खबरें देखने के बाद ब्रेकिंग प्वाउंट के होस्ट Saagar Enjeti ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि, ट्विटर की टॉप सेंसरशिप एडवोकेट, जिन्होंने जो रोगन के पॉडकास्ट को फेमस किया और हंटर बाइडन की लैपटॉप स्टोरी को दबाया, वो एलन मस्क के ट्विटर खरीदने पर इतनी चितिंत हैं। सागर ने अपने इस ट्वीट में एलन मस्क को भी टैग किया।

Vijaya Gadde, the top censorship advocate at Twitter who famously gaslit the world on Joe Rogan’s podcast and censored the Hunter Biden laptop story, is very upset about the @elonmusk takeover pic.twitter.com/WCYmzNEMNt

इस पर एलन मस्क ने जवाब देते हुए कहा कि, ‘एक सच्ची कहानी को पब्लिश करने पर एक बड़े और मुख्य समाचार संगठन के ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड करना बिल्कुल अविश्वसनीय और अनुचित था।’

Suspending the Twitter account of a major news organization for publishing a truthful story was obviously incredibly inappropriate

दरअसल, हंटर बाइडन की एक स्टोरी को अमेरिका के एक लोकप्रिय न्यूज संगठन Newyork Post ने कवर किया था, जिसके बाद विजया की टीम ने उस स्टोरी को गलत मानते हुए न्यूयॉर्क पोस्ट के ट्विटर अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया था। इसी मुद्दे पर एलन मस्क ने आज अपनी प्रतिक्रिया दी है।

इसके अलावा Elon Musk ने अपने एक ट्वीट के जरिए उन लोगों को भी जवाब दिया, जो ट्विटर के बिकने पर इस डील की निंदा कर रहे हैं। एलन ने अपने ट्वीट में कहा कि, ‘जिन लोगों को फ्री स्पीच यानी स्वतंत्र अभिव्यक्ति से डर लग रहा है, वही लोग ऐसा रिएक्शन दे रहे हैं।’

The extreme antibody reaction from those who fear free speech says it all

By “free speech”, I simply mean that which matches the law.

I am against censorship that goes far beyond the law.

If people want less free speech, they will ask government to pass laws to that effect.

Therefore, going beyond the law is contrary to the will of the people.

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022