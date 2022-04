Elon Musk ने जब से Twitter की हिस्सेदारी खरीदी है, तब से ट्विटर पर उनके बारे में काफी चर्चाएं हो रही है। हर रोज कोई ना कोई खबर आ रही है। अब एक लेटेस्ट अपडेट में भारत के लोकप्रिय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Koo ने एलन मस्क के साथ बातचीत करने का हाथ बढ़ाया है। Also Read - Twitter बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं शामिल होंगे Elon Musk, CEO पराग अग्रवाल ने इस मैसेज के साथ किया ई-मेल

Koo ऐप के को-फाउंडर अपरमेय राधाकृष्‍ण ने Tesla और SpaceX के फाउंडर एलन मस्क की तरफ बातचीत करने का हाथ बढ़ाया है। अपरमेय राधाकृष्‍ण ने ट्विटर के जरिए एक ट्वीट किया और ट्वीट में एलन मस्क को ट्वीट करते हुए लिखा कि, चलिए कभी बातचीत करते हैं, हम दोनों युवा, जोशिले और बड़े सपनों को पूरा करने की सोच रखने वाले लोग हैं।

Koo सोशल मीडिया के फ्यूचर के रूप में डेवलप करता जा रहा है। अपरमेय राधाकृष्‍ण ने आगे कहा कि आपक जिस डेमोक्रेटाइज्ड वेरिफिकेशन की बात कर रहे हैं, वो कू ने पहले से ही सभी यूजर्स के लिए जारी कर दिया है।

@elonmusk let’s talk sometime! We’re young, agile and dreaming big! Koo being built as the future of social media 🙂 @kooindia . Your specific point on democratised verification already done btw.

आपको बता दें कि ट्विटर की हिस्सेदारी खरीदने के बाद से एलन मस्क ट्विटर वेरिफिकेशन को ड्रेमोक्रेटिकली यानी सभी यूजर्स के लिए जारी करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में Koo के को-फाउंडर अपरमेय राधाकृष्‍ण ने उन्हें बताया कि कू सभी यूजर्स के लिए डेमोक्रेटिक वेरिफिकेशन शुरू कर चुका है।

आपको बता दें कि 6 अप्रैल को ही कू ने सभी यूजर्स के लिए वेरिफिकेशन वाला सिस्टम लॉन्च किया है। कंपनी ने दावा किया है कि वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है।

अब कू का कोई भी यूजर्स अपने सरकार द्वारा अप्रूव्ड आईडी कार्ड का उपयोग करके अपने प्रोफाइल को वेरीफाई करा सकता है। कू का कहना है कि इस सिस्टम को लागू करके वो यूजर्स को अपने प्रोफाइस के जरिए ज्यादा पॉवर देने जा रहे हैं।

उधर एलन मस्क Twitter की हिस्सेदारी खरीदने के बाद से इसी चीज का मांग कर रहे हैं। इन्हीं वजहों से कू के फाउंडर ने ट्विटर के ही जरिए एलन मस्क को बातचीत करने का मैसेज भेजा है।

Hey Elon! Try us out @kooindia. We’re a decentralised approach to microblogging where we are giving a voice to the larger non English audience of the world and allow for the nuances of every country’s laws.

— Aprameya (@aprameya) March 25, 2022