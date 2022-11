Elon Musk ने Parody (पैरोडी) अकाउंट्स और Blue Tick वेरिफाइड को लेकर सख्ती अपनाने वाले हैं। ट्विटर पर मौजूद नकली यानी पैरोडी अकाउंट्स को परमानेंटली सस्पेंड करने की बात कही थी। हालांकि, अब एलन मस्क ने पैरोडी अकाउंट्स को सस्पेंशन से बचाने के लिए सलाह दी है। मस्क ने पैरोडी अकाउंट यूजर्स को बायो के साथ-साथ नाम में भी पैरोडी लिखने को कहा है। Also Read - Twitter Official लेबल की हुई वापसी, कंपनियों के अकाउंट पर दिखने लगा 'स्पेशल' ग्रे टिक

मस्क ने यह जानकारी ट्वीट करके दी है। अपने ट्वीट में मस्क ने कहा कि जो अकाउंट्स गतिविधियों में लिप्त हैं, वो अपने नाम के साथ भी पैरोडी लिखें, न कि सिर्फ बायो में लिखकर छोड़ दें।

एलन मस्क ने इसके अलावा यह भी कहा कि जो अकाउंट पैरोडी एक्टिविटी करते हैं वो लोगों को बरगलाते हैं, जो ठीक नहीं है। हालांकि, एलन मस्क के इस ट्वीट पर कई यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं। यूजर्स ने एलन मस्क के पुराने ट्वीट का स्क्रीनशॉट का मीम बनाकर शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि ट्विटर पर कॉमेडी यानी मजाक करना अब लीगल है।

वहीं, एलन मस्क ने ट्विटर के इंगजेमेंट को लेकर भी ट्वीट किया है और कहा कि ट्विटर का इस्तेमाल बढ़ा है। इसका मतलब यह है कि यह एक बोरिंग प्लेटफॉर्म नहीं है।

Usage of Twitter continues to rise. One thing is for sure: it isn’t boring!

एलन मस्क एक तरफ जहां सभी को ब्लू टिक की वकालत करते हैं। वहीं, दूसरी तरफ मस्क ने यह कह रहे हैं कि ट्विटर पर कई लोगों को फर्जी ब्लू टिक मिले हैं। आने वाले कुछ महीनों में इन यूजर्स के ब्लू टिक हटाए जाएंगे। एलन मस्क ने ब्लू टिक के लिए अब यूजर्स से चार्ज भी लेना शुरू कर दिया है। ब्लू टिक वेरिफाइड यूजर्स को अब हर महीने 8 डॉलर का भुगतान करना होगा। वहीं, भारत में इसके लिए 719 रुपये चार्ज किए जाएंगे।

Far too many corrupt legacy Blue “verification” checkmarks exist, so no choice but to remove legacy Blue in coming months

