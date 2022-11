Twitter का ऑफिशियल ग्रे टिक बैज कल देर रात भारत में रोल आउट किया गया। पीएम नरेन्द्र मोदी समेत भारत सरकार के मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ऑफिशियल ग्रे टिक दिखना शुरू हो गया था। हालांकि, महज 1 घंटे के अंदर ही पीएम से लेकर मंत्रालय तक के अकाउंट से यह ग्रे टिक हट गया। Also Read - Elon Musk ने दिए Twitter में बड़े बदलाव के संकेत, Google और Meta को इस मामले में छोड़ा पीछे

एलन मस्क ने ऑफिशियल अकाउंट पर दिखने वाले इस ग्रे टिक को हटाने के बाद ट्वीट करते हुए लिखा "I just killed it" यानी मैनें इसे खत्म कर दिया। मस्क यहीं नहीं रूके और अगले ट्वीट में लिखते हैं कि ऐसे ही कई बड़े बदलाव आपको आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिलेंगे।

एलन मस्क ने अपने ट्वीट के जरिए बताया कि आने वाले कुछ महीनों में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि, मस्क ने यह नहीं बताया कि कौन-कौन से बदलाव देखने को मिलेंगे। मस्क ने यह भी कहा कि ब्लू टिक सबसे बड़ा लेवलर है। ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं यह ऑफिशियल ग्रे बेज ट्विटर में देखने को न मिले।

Please note that Twitter will do lots of dumb things in coming months.

We will keep what works & change what doesn’t.

— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2022