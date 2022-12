Elon Musk ने एक बार फिर माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter पर पोल क्रिएट करके लोगों से एक सवाल पूछा है। मस्क ने ट्विटर यूजर्स से पूछा है कि क्या उन्हें Twitter के CEO पद से पीछे हटना चाहिए। ऐसा पहली बार नहीं है, जब मस्क ने ऐसा किया हो। इससे पहले भी वो कई बार Poll क्रिएट करके लोगों की राय ले चुके हैं। Donald Trump के ट्विटर अकाउंट से बैन हटान के लिए भी मस्क ने पोल किया था। आइये, डिटेल में जानते हैं। Also Read - Twitter के इन यूजर्स को मिलेगा थीम आइकन का सपोर्ट, फोन के वॉलपेपर के हिसाब से अपने आप बदलता है कलर

Elon Musk ने आज यानी 19 दिसंबर की सुबह 4:50 बजे अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक Poll क्रिएट किया। इसमें उन्होंने पूछा है कि क्या उन्हें ट्विटर के हेड का पद छोड़ना चाहिए? वे इस पोल के रिजल्ट का पालन करेंगे।

इसका मतलब है कि अगर पोल का रिजल्ट हां में रहा तो मस्क ट्विटर के हेड या CEO का पद छोड़ देंगे। इस पोल का आंसर देने के लिए यूजर्स के पास आज शाम 4:30 बजे (भारतीय नियामुसार) तक का समय है।

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022