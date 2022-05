Elon Musk ने ट्वीट करके बताया कि Twitter हमेशा से कैजुअल यूजर्स के लिए फ्री रहा है लेकिन कमर्शियल और गवर्नमेंट यूजर्स के लिए थोड़ा बहुत चार्ज कर सकती है। एलन मस्क ट्विटर खरीदने से पहले ही माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में कई बदलाव के बारे में अपने विचार शेयर कर चुके हैं। Also Read - Elon Musk ने ढूंढा Twitter का नया CEO! पराग अग्रवाल को देने होंगे 300 करोड़ से भी ज्यादा रुपये

अपने ट्वीट में मस्क ने कहा कि यह आम यूजर्स के लिए फ्री रहेगा, लेकिन कमर्शियल और गवर्नमेंट यूजर्स के लिए कुछ चार्ज लिया जा सकता है। हालांकि, ट्वीटर की तरफ से मस्क के ट्वीट पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

Twitter will always be free for casual users, but maybe a slight cost for commercial/government users

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2022