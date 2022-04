Tesla CEO और SpaceX के फाउन्डर Elon Musk ने इस हफ्ते खुलासा किया कि इनके पास Twitter की 9.2 प्रतिशत हिस्सेदारी है। इस स्टेक की कीमत लगभग $3 बिलियन है, जो मस्क को ट्विटर का सबसे बड़ा शेयरहोल्डर बना देती है। अब तक कयास लगाया जा रहा था कि मस्क ट्विटर पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं और अब इसकी पुष्टि हो गई है। Also Read - Elon Musk ने ली Twitter की 9.2 प्रतिशत हिस्सेदारी, कंपनी के शेयर्स में आया जबरदस्त उछाल

Elon Musk ने ट्विटर पर आज, 5 अप्रैल को एक पोल ट्वीट किया– “क्या आप एक एडिट बटन चाहते हैं?” इसके साथ में दो ऑप्शन हैं– ‘yse’ और ‘on’। ये दोनों ऑप्शन जानबूझकर की गई स्पेलिंग मिसटेक लगते हैं, जो एक एडिट बटन की जरूरत को दर्शा रहे हैं। Also Read - Twitter ने कहा- लॉन्च करेंगे Tweet Edit Button फीचर, यूजर्स बोले- बना रहे हो 'मूर्ख'

Elon Musk के पोल को शेयर करते हुए Twitter CEO Parag Agrawal ने कहा, “इस चुनाव के नतीजे अहम होंगे। कृपया सावधानी से वोट करें।” Also Read - Twitter पर चढ़ा IPL 2022 का 'फीवर', टेस्ट कर रहा डेडिकेटेड क्रिकेट टैब

ट्विटर के एडिट बटन को लेकर बहुत लंबे समय से मांग हो रही है। मौजूद वक्त पर अगर यूजर्स ट्वीट में कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं, किसी यूजर को टैग करना भूल जाते हैं या फिर गलत यूजर को टैग कर देते हैं तो इन्हें ट्वीट को डिलीट करके फिरसे नई ट्वीट करनी पड़ती है।

इस स्टोरी को लिखते वक्त तक Elon Musk के पोल पर 74 प्रतिशत यूजर्स ने ‘हां’ कहा है और 26 प्रतिशत यूजर्स एडिट बटन नहीं चाहते हैं। Twitter Edit बटन को लेकर लोगों ने अपनी राय भी रखी हैं।

The Liz Wheeler Show की होस्ट Liz Wheeler ने एडिट बटन की खिलाफत करते हुए लिखा, “क्या होगा यदि कोई ट्वीट वायरल हो जाता है, बहुत सारे रीट्वीट और लाखों इंप्रेशन, और फिर लेखक पूरी तरह से अर्थ बदल देता है? न केवल एक ग्रमैटिकल सुधार, बल्कि एक संपूर्ण वैचारिक परिवर्तन? या बेशर्म आत्म-प्रचार?”

We solved this on Facebook a long time ago. You just include an indicator that it has been edited along with a change log. If you are really worried about embeds they can point to a specific revision in that history but with a link to the latest edit. Not a real issue.

— Boz (@boztank) April 5, 2022