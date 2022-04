Twitter DMs यानी ट्विटर डायरेक्ट मैसेजिंग सर्विस में जल्द ही Signal की तरह एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन फीचर मिल सकता है। इस बात के संकेत ट्विटर के नए मालिक Elon Musk ने एक ट्वीट के जरिए दी है। एलन मस्क ट्विटर के डायरेक्ट मैसेज में एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन ला सकते हैं, ताकि यूजर्स इस प्लेटफॉर्म पर आजाद होकर कम्युनिकेट कर सके। Also Read - Elon Musk कैंसिल करेंगे Twitter की डील? भरना पड़ेगा हजारों करोड़ का जुर्माना

मस्क ने अपने ट्वीट में कहा कि वो चाहते हैं कि ट्विटर पर किए जाने वाला डायरेक्ट मैसेज यानी DMs में Signal की तरह एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन फीचर मिले, ताकि कोई भी निजी चैट पर नजर न रख सके और हैक न कर सके। इससे पहले भी मस्क ट्विटर माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म में कई तरह के बदलाव लाने के संकेत दिए थे।

Twitter DMs should have end to end encryption like Signal, so no one can spy on or hack your messages

Elon Musk के मुताबिक, एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन सभी यूजर्स के लिए उपलब्ध होना चाहिए ताकि वो ट्विटर के डायरेक्ट मैसेज (DMs) को अपनी जरूरत के हिसाब से लोगों से बात करने के लिए इस्तेमाल कर सके। प्राइवेसी सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे कई संकेत और ट्वीट्स मिले हैं। साथ ही, उन्होंने आगे यह भी कहा कि मैसेज का एनक्रिप्शन इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि ये यूजर्स को मैसेज की प्राइवेसी को लेकर निश्चिंत रहने की आजादी देता है। आम भाषा में कहा जाए तो यूजर्स को पीस ऑफ माइंड देता है।

By “free speech”, I simply mean that which matches the law.

I am against censorship that goes far beyond the law.

If people want less free speech, they will ask government to pass laws to that effect.

Therefore, going beyond the law is contrary to the will of the people.

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2022