Elon Musk ने 1.5 बिलियन यानी 150 करोड़ ट्विटर अकाउंट पर बड़े ऐक्शन की तैयारी की है। एलन मस्क पिछले दिनों भी बॉट अकाउंट्स के खिलाफ बड़ा ऐक्शन लिया था, जिसकी वजह से कई यूजर्स के फॉलोअर्स की संख्या कम हुई थी। मस्क ने यूजर्स को ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी थी। यही नहीं, आज यानी 8 दिसंबर को एलन मस्क ने ट्विटर के लिए सॉफ्टवेयर अपडेट की भी घोषणा की है, जिसके जरिए परमानेंट बैन हुए या फिर पार्शियल या शैडो बैन हुए अकाउंट्स की सही जानकारी मिलेगी।

एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल से कई ट्वीट्स किए हैं, जिसमें उन्होंने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर मौजूद 1.5 बिलयन अकाउंट्स को डिलीट करके नेम स्पेस को खाली करने की बात कही है। इसका मतलब यह है कि ट्विटर के 150 करोड़ यूजरनेम फ्री होंगे। मस्क ने अपने ट्वीट में बताया कि उन ट्विटर अकाउंट्स को डिलीट किया जाएगा, जो कई सालों से ऐक्टिव नहीं हैं और उनपर कोई ट्वीट नहीं किया गया है।

These are obvious account deletions with no tweets & no log in for years

— Elon Musk (@elonmusk) December 9, 2022