Elon Musk माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट Twitter को और भी बेहतर बनाने के लिए कई बदलाव कर रहे हैं। अब उन्होंने यह कन्फर्म कर दिया है कि ट्विटर अपने यूजर्स के लिए कैरेक्टर लिमिट को बढ़ाने की तैयारी में है। यह खबर पिछले काफी दिनों से चर्चा में है। अब मस्क ने इसको कन्फर्म कर दिया है। बता दें कि एक यूजर्स के ट्वीट का रिप्लाई देकर उन्होंने कैरेक्टर लिमिट बढ़ाने की पुष्टि की है। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

ट्विटर पर एक यूजर ने ट्वीट करके एलन मस्क से पूछा कि क्या यह सच है कि ट्विटर कैरेक्टर लिमिट को 280 से 4000 तक बढ़ाने के लिए तैयार है?.. इस ट्वीट के जबाव में मस्क ने हां लिखा है।

Elon is it true that Twitter is set to increase the characters from 280 to 4000? Also Read - Twitter बड़े सॉफ्टवेयर अपडेट पर कर रहा काम, बताएगा अकाउंट का सही स्टेटस

Kindly @elonmusk

— Allan Obare (@AllanObare4) December 11, 2022