Elon Musk ने नई Twitter Blue सर्विस की रीलॉन्च डेट अनाउंट कर दी है। लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के मालिक बनते ही एलन मस्क ने कई बड़े बदलाव किए। इसमें ट्विटर अकाउंट के लिए ब्लू वेरिफिकेशन टिक पाने के लिए पैसे देना भी शामिल है। नए Twitter Blue के तहत अपने ट्विटर प्रोफाइल के सामने ब्लू टिक पाने के लिए यूजर को 7.99 डॉलर प्रति महीने देने होंगे।

ट्विटर ने नए ब्लू सब्सक्रिप्शन को इस महीने की शुरुआत में कुछ देशों में iOS यूजर्स के लिए रोल आउट किया था। उसके कुछ दिनों बाद Twitter Blue के लिए साइन अप का ऑप्शन डिसेबल हो गया था। अब एलन मस्क ने इसकी रीलॉन्चिंग की घोषणा कर दी है। इसे इस महीने ही फिर से लॉन्च किया जाएगा। आइये, डिटेल में जानते हैं।

ट्विटर के नए मालिक Elon Musk ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर Twitter Blue Verified की रीलॉन्च डेट बताई है। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया है कि Blue Verified को 29 नवंबर को रीलॉन्च किया जाएगा।

Punting relaunch of Blue Verified to November 29th to make sure that it is rock solid

बता दें कि मस्क द्वारा नए Twitter Blue Subscription लॉन्च करते ही फेक अकाउंट की संख्या बढ़ गई और कई फेक अकाउंट को ब्लू टिक मिले। इसके चलते कंपनी को इस सर्विस पर रोक लगानी पड़ी।

इस सर्विस के आने के बाद से ही लोगों में यह डर बना हुआ था कि कोई भी 8 डॉलर पैसे देकर अपने फ्रजी अकाउंट के लिए ब्लू टिक पा लेगा और ऐसा ही हुआ है। इसके बाद सर्विस बंद कर दी गई।

हालांकि, अब एक बार मस्क फिर से यह सर्विस लेकर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि इस बार इस सर्विस का लोग कैसे यूज करते हैं।

इसके अलावा मस्क ने एक और ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यूजर अगर अपना वेरिफाइड नाम बदलेंगे तो Twitter द्वारा उस नाम को कन्फर्म करने तक वे अपना चैक मार्क खो देंगे।

With new release, changing your verified name will cause loss of checkmark until name is confirmed by Twitter to meet Terms of Service

— Elon Musk (@elonmusk) November 15, 2022