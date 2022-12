Twitter Blue सर्विस को लंबे इंतजार के बाद कल यानी 13 दिसंबर को फिर से लॉन्च कर दिया गया है। फिलहाल यह सुविधा चुनिंदा जगहों पर उपलब्ध है। कंपनी ने नवंबर में ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सर्विस को लॉन्च किया था। इस सर्विस के तहत यूजर्स को अपने अकाउंट के लिए ब्लू टिक या वेरिफिकेशन बैज पाने के लिए हर महीने फीस के तौर पर रुपये देने होंगे। जगह, वेब और iOS के आधार पर फीस अलग-अलग है। Also Read - Elon Musk बढ़ाएंगे Tweet की कैरेक्टर लिमिट, कर सकेंगे लंबे पोस्ट

नवंबर में सर्विस लॉन्च होते ही फर्जी ट्विटर अकाउंट की संख्या में एकदम इजाफा हो गया था। इस कारण कंपनी ने तब इसे तुरंत बंद कर दिया था। अब इसे फिर से रीलॉन्च किया गया है। भारत में इस सर्विस के लॉन्च होने से पहले ही iOS यूजर्स के लिए इसकी कीमत लीक हो गई है। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं।

Twitter के ट्वीट के अनुसार, फिलहाल उसकी ब्लू टिक सब्सक्रिप्शन सर्विस संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम में उपलब्ध है। कंपनी का कहना है कि वह इसे जल्द भारत समेत अन्य देशों में भी लॉन्च करेगी।

लोकप्रिय Tipster Mukul Sharma ने भारत में iOS यूजर्स के लिए इस सब्सक्रिप्शन की कीमत बताई है। उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा है iOS App Store पर नए Twitter Blue की कीमत 999 रुपये है।

New #twitterblue price on the iOS App Store: Rs 999 pic.twitter.com/tQSNWPSB1M

अभी तक कंपनी ने इस सर्विस को भारत में लॉन्च नहीं किया है। इस कारण कहा जा सकता है कि सर्विस को इस कीमत के साथ ही लाया जाए। हालांकि, कंपनी ने अभी तक भारत में इसकी कीमत को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

ब्लू टिक सर्विस को वेब के लिए 8 डॉलर प्रति माह और iOS के लिए 11 डॉलर प्रति माह की कीमत के साथ रीलॉन्च किया गया है। कंपनी के ट्वीट के अनुसार, इस सर्विस को कई सुधारों के साथ लाया गया है।

we’re baaaack! Twitter Blue is now available for $8/month on web or $11/month on iOS – we’ve made some upgrades and improvements 🧵 pic.twitter.com/uRMuwCSElb

— Twitter Blue (@TwitterBlue) December 12, 2022