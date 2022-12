Twitter Blue सब्सक्रिप्शन की रिलॉन्चिंग के साथ ही Elon Musk ने बड़ा ऐलान कर दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट के नए मालिक एलन मस्क ने ऐलान किया है कि वह आने वाले कुछ महीनों में सभी “legacy accounts” के पुराने वेरिफाइड ‘ब्लू टिक’ को रिमूव करने वाले हैं। बता दें, Twitter Blue माइक्रो ब्लॉगिंग साइट का पेड सब्सक्रिप्शन है, जिसके जरिए न केवल यूजर को वेरिफाइड बैज मिलेगा बल्कि कई नए एक्सक्लूसिव फीचर्स भी मिलेंगे। Also Read - Twitter Gold Tick और Blue Tick में क्या है अंतर, किसको मिलेगा गोल्डन बैज?

Elon Musk ने आज ट्वीट करते हुए जानकारी दी कि वह आने वाले कुछ महीनों में सभी पुराने ब्लू चेक्स (वेरिफाइड ब्लू टिक) को रिमूव करने वाले हैं। उन्होंने Twitter पर पहले जारी किए गए ब्लू टिक के तरीके को “corrupt और nonsensical” करार दिया। हालांकि, एलन मस्क ने इस पर अन्य किसी प्रकार की जानकारी साझा नहीं की है। Also Read - Twitter Blue की वापसी, आईफोन यूजर्स को चुकानी होगी ज्यादा फीस

Also Read - Twitter सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर रहा Community Notes फीचर, जानें कैसे करें यूज

In a few months, we will remove all legacy blue checks. The way in which they were given out was corrupt and nonsensical.

— Elon Musk (@elonmusk) December 12, 2022