Twitter के मालिक Elon Musk लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए नए CEO की तलाश में लग गए हैं। एलन मस्क ने आज यानी 21 दिसंबर, 2022 ने घोषणा कर दी है कि ट्विटर के CEO पद के लिए रिप्लेसमेंट ढूंढने के बाद वे इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि हाल में मस्क ने एक पोल कर ट्विटर यूजर्स से पूछा था कि क्या उन्हें CEO के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस पोल का रिजल्ट 57.5 प्रतिशत हां में रहा है। इसके बाद ही मस्क ने नया CEO तलाशने की घोषणा की है। आइये, डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ते हैं। Also Read - Twitter Lists फीचर है कमाल, ऐसे बनाएं अपने पसंदीदा लोगों के अकाउंट की लिस्ट

Elon Musk ने 19 दिसंबर को पोल क्रिएट करके ट्विटर के CEO पद से उनके पीछे हटने की बात कही थी और पोल के रिजल्ट के अनुसार लगभग 60 प्रतिशत लोग चाहते हैं कि वे कंपनी ने CEO पद से इस्तीफा दें। केवल 42.5 प्रतिशत लोगों ने ना में आंसर दिया है। Also Read - Twitter ने लॉन्च किया नया डिजाइन, बिजनेस अकाउंट को पहचानना होगा आसान

मस्क ने सवाल पूछने के साथ यह भी कहा था कि वे पोल के रिजल्ट के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। अब मस्क ने अपने ट्वीट से कन्फर्म कर दिया है कि CEO पद के लिए एक सही व्यक्ति मिल जाने के बाद वे Twitter के CEO पद से इस्तीफा दे देंगे और केवल सॉफ्टवेयर और सरवर टीम्स ही देखेंगे। Also Read - Twitter के मालिक Elon Musk ने पूछा सवाल, क्या उन्हें छोड़ना चाहिए CEO का पद?

I will resign as CEO as soon as I find someone foolish enough to take the job! After that, I will just run the software & servers teams.

— Elon Musk (@elonmusk) December 21, 2022