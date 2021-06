Facebook ने अपने Messenger प्लेटफॉर्म के लिए आज तीन नए फीचर्स की घोषणा की है। सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट फेसबुक के इस प्लेटफॉर्म में पेमेंट के लिए QR कोड स्कैनिंग, क्विक रिप्लाई बार और न्यू चैट टीम्स जोड़ी जाएंगी। Also Read - फेसबुक कर रहा अपने पहले स्मार्ट वॉच पर काम, दो कैमरों के साथ मिलेंगे ये स्पेसिफिकेशन्स

US में Facebook Messenger यूजर्स के लिए फेसबुक ने Facebook Pay का उपयोग करके पैसे भेजने या रिक्वेस्ट करने के लिए स्कैनिंग QR Code स्पोर्ट को रोल आउट करना शुरू कर दिया है। इस फीचर का उपयोग करने के लिए यूजर्स को अलग से ऐप डाउनलोड करने या नए कॉन्टैक्ट्स जोड़ने की जरूरत नहीं होगी। Also Read - Solar Eclipse 2021: भारत में कब लगेगा सूर्यग्रहण और कैसे Live देख सकते हैं आप

Facebook Messenger के इस नए फीचर का कैसे कर सकते हैं उपयोग?

अपने पर्सनल क्यूआर कोड और पेमेंट लिंक तक पहुंचने के लिए फेसबुक के यूजर्स को मैसेंजर सेटिंग्स को ओपन करना होगा और फेसबुक पे पर टैप करना होगा। अब वे अपनी पेमेंट लिंक शेयर कर पाएंगे या अन्य यूजर को उनका QR Code स्कैन करने की अनुमति भी दे पाएंगे। Also Read - How to permanently delete Facebook account: फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए कैसे डिलीट करें?

ऐसे कर सकते हैं New Quick Reply Bar का उपयोग

Facebook ने मैसेंजर मीडिया व्यूवर के लिए New Quick Reply Bar भी ऐड किया है। फोटो और वीडियो पर टैप करने से नीचे क्विक रिस्पांस स्क्रीन खुलकर आ जाएगी। इससे वे जल्दी रिप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कंपनी फेसबुक मैसेंजर के लिए नई थीम्स भी रोल आउट कर रही है। नई थीम्स में Olivia की नई एल्बम, Sour, World Oceans Day chat theme and New F9 Chat Theme शामिल हैं। इसका उपयोग करना भी अन्य की तरह काफी आसान है। यूजर चैट की सेटिंग में जाने के बाद थीम पर क्लिक करके नई थीम सिलेक्ट कर सकते हैं।

इस महीने की शुरुआत में ही फेसबुक ने अपने एनुअल डेवलपर कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर दी थी कि वह जल्द ही वीडियो कॉल के दौरान AR आधारित फिल्टर्स के लिए सपोर्ट देने के लिए भी तैयार है। इस खास फीचर को इंस्टाग्राम और मैसेंजर दोनों के लिए रोल आउट किया जाएगा।