Facebook ने 2018 में अपने सेटिंग्स मेन्यु में बदलाव किया था। इसका मानना था कि प्राइवेसी सेटिंग्स अलग-अलग जगह पर बिखरी हुई हैं, इसलिए यूजर की आसानी के लिए इन्हें सभी जगह से समेट कर एक सिंगल केटेगरी में डालना चाहिए। यह बदलाव Facebook के Cambridge Analytica वाले प्राइवेसी स्कैंडल के बाद हुआ था। 2021 में फेसबुक ने एक बार फिर से अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में बदलाव किया है, मगर इस बार इन्हें सिंगल केटेगरी से निकालकर वापस अलग-अलग जगह पर डाल दिया है।

2018 के उलट, फेसबुक का कहना है कि प्राइवेसी सेटिंग्स को एक जगह न रखकर, इन्हें अनबंडल कर के अलग-अलग जगह पर पहुंचा देने से यूजर को आसानी होगी। इसने कहा, "सेटिंग्स को अब 6 ब्रॉड केटेगरी में बांटा गया है, जिनमें से प्रत्येक में कई संबंधित सेटिंग्स हैं– Account, Preferences, Audience and Visibility, Permissions, Your Information, and Community Standards and Legal Policies….हमने प्राइवेसी सेटिंग्स केटेगरी को अनबंडल कर दिया है और इसमें मौजूद ऑप्शंस को दूसरी केटेगरीज में पहुंचा दिया है।"

अब अगर आपको अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स में बदलाव करना है तो आपको एक केटेगरी में जाने की जगह पर सेटिंग्स मेन्यु में मौजूद हर एक केटेगरी में जाकर प्राइवेसी का ऑप्शन ढूंढना होगा और उनमें बदलाव करना होगा। मगर फेसबुक का कहना है कि यह तरीका ज्यादा आसान है।

2018 में आई हुई एक स्टडी के मुताबिक, फेसबुक और गूगल जैसी कम्पनियां अपने ऐप के इंटरफेस में ऐसे डार्क पैटर्न और फीचर बनाते हैं जो यूजर को कम सिक्योर प्राइवेसी सेटिंग की तरफ ले जाते हैं और कंपनी के पसंद के ऑप्शन सेलेक्ट करवाते हैं। ऐसे इंटरफेस यूजर को उसके जरुरत की प्राइवेसी सेटिंग या ऑप्शन तक पहुंचना बहुत मुश्किल बना देते हैं।

बहरहाल फेसबुक का कहना है, “हमें विश्वास है कि यह नया सेटिंग पेज लोगों के लिए अपनी सेटिंग पर जाना, जिस चीज के लिए आए हैं उसे ढूंढना, और बदलाव करना आसान बना देगा।” अब यह तो नई प्राइवेसी सेटिंग्स के एक्टिव होने के बाद ही पता चलेगा कि ये यूजर के लिए कितनी आसानी पैदा करेंगी।