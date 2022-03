Facebook Group में अब बंद होगी फेक न्यूज! नए फीचर्स देंगे ऐड्मिन को ज्यादा कंट्रोल

Facebook काफी लम्बे वक्त से अपने प्लैटफॉर्म पर मौजूद ग्रुप्स को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी कड़ी में सोशल मीडिया ऐप ने ग्रुप ऐड्मिन्स के लिए नए फीचर्स अनाउन्स किए हैं, जो इन्हें अपने ग्रुप में फेक न्यूज को रोकने में मदद करेंगे। इसके साथ ही ये फीचर्स ऐड्मिन्स को ग्रुप को सही तरीके से मैनेज करने और कम्यूनिटी को सेफ रखने में भी मदद करेंगे। आइए इन फीचर्स पर नजर डाल लेते हैं। Also Read - Meta ने Women's Day पर लॉन्च किया 'प्रगति' और 'She Champions Her' कैम्पेन

Facebook Group में बंद होगी फेक न्यूज

फेसबुक ने ग्रुप्स में फेक न्यूज से बचने के लिए फीचर्स जोड़े हैं। ग्रुप ऐड्मिन अब गलत जानकारी वाली इंकमिंग पोस्ट को ऑटोमेटिक तरीके से डिक्लाइन कर सकते हैं। फेसबुक का कहना है कि इस फीचर की मदद से ग्रुप्स में फेक न्यूज को फैलने से रोका जा सकेगा। फेक न्यूज की पहचान थर्ड-पार्टी चेकर के द्वारा की जाएगी।



इस तरह पोस्ट डालने वाले यूजर्स को ऐड्मिन चाहें तो ग्रुप से ब्लॉक या सस्पेंड भी कर सकते हैं। सस्पेंड होने के बाद ऐसे ग्रुप मेम्बर न पोस्ट डाल पाएंगे और न ही किसी पोस्ट पर कमेंट कर पाएंगे।

ग्रुप ऐड्मिन के लिए आसान होगा कंट्रोल

Facebook Group के नए फीचर्स के साथ Admin Assist की मदद से ऐड्मिन ग्रुप को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। Admin Assist में अब आप नए मेम्बर रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिक तरीके से डिक्लाइन कर पाएंगे। इसके लिए ऐड्मिन प्रोफाइल पिक्चर न होने, नया अकाउंट होने, ग्रुप क्वेस्चन का जवाब न देने या ग्रुप रूल को न मानने जैसे फिल्टर सेट कर सकते हैं।

इसके साथ ही ग्रुप में एंट्री के लिए भी ऐड्मिन नियम बना सकते हैं, जिनमें मेम्बर की लोकेशन या ग्रुप में फेसबुक यूजर के फ्रेंड का होना भी शामिल हो सकता है। ऑटोमेटिक ग्रुप में एंट्री होने के बाद भी ऐड्मिन इन्हें रिव्यू कर सकते हैं।