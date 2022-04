Facebook यूज करने वाले बहुत सारे यूजर्स को इस ऐप के कई खास फीचर्स का पता नहीं होता है। इस वजह वो उन फीचर्स का इस्तेमाल ही नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही एक फीचर का नाम Quite Mode है। इस फीचर को दो साल पहले लॉन्च किया गया था लेकिन अभी तक ज्यादातर यूजर्स इस फीचर से अंजान है। Also Read - Snapchat ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, Facebook और Twitter को भी छोड़ा पीछे

हालांकि फिलहाल यह फीचर सिर्फ iPhone डिवाइस वाले यूजर्स के लिए चालू है लेकिन एंड्रॉयड यूजर्स भी जल्द ही इस फीचर का यूज कर पाएंगे। इस फीचर की मदद से यूजर्स फेसबुक से आने वाले नोटिफिकेशन्स को बंद यानी Mute कर पाएंगे। सरल भाषा में समझाएं तो ऐप बंद हो जाएगा और आपको कोई भी फेसबुक नोटिफिकेशन्स नहीं मिलेगा।

फेसबुक का क्वाइट मोड

जब आप दोबारा Quite Mode को ऑफ करेंगे तो फिर से सभी नोटिफिकेशन्स पा सकेंगे। हालांकि प्राइवेसी से संबंधित जरूरी नोटिफिकेशन्स Quite Mode ऑन रहने के बाद भी आते रहेंगे। यूजर्स इस फीचर जब चाहे शुरू या बंद कर सकते हैं। इसके अलावा इसे शेड्यूल भी किया जा सकता है।

इस फीचर की वजह से यूजर्स Facebook पर ज्यादा वक्त बिताने वाली अपनी बुरी आदत को भी छोड़ सकते हैं। Quite Mode ऑन करने के बाद जब आप फेसबुक खोलेंगे तो आपको वहां एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि ‘इस वक्त Quite Mode ऑन है।’ आइए हम आपको बताते हैं कि इस फीचर को कैसे एक्टिवेट करना है।

Quite Mode को कैसे ऑन करें

इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन को अपडेट कर लें।

उसके बाद अपना फेसबुक अकाउंट खोलें।

अब आपको Your time on Facebook का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें।

अब Manage your Time पर क्लिक करें।

इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। इनमें पहला Quiet Mode और दूसरा Scheduled Quiet Mode होगा।

आपको इन दोनों में से किसी एक ऑप्शन को चुनना होगा। क्वाइट मोड चुनने पर आपका अकाउंट तब तक के लिए बंद हो जाएगा, जब तक आप खुद क्वाइट मोड ऑफ ना कर दें। वहीं शेड्यूल क्वाइट मोड में आप एक टाइम सेट कर सकते हैं और फिर उतनी देर के लिए आपका फेसबुक अकाउंट बंद हो जाएगा। ऐसे में आप इस फीचर की मदद से फेसबुक पर अपना बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करने की आदत को छुड़ा सकेंगे।