भारत के नए IT नियम के तहत देश में मौजूद बड़े सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स को हर महीने एक ट्रांसपैरेंसी रिपोर्ट जारी करनी होती है। इसके तहत मेटा ने जानकारी दी है कि इसने जुलाई 2022 में अपने दो बड़े सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स, Facebook और Instagram से बड़ी मात्रा में खराब कॉन्टेन्ट को हटाया है।

नए IT नियम के तहत जारी की गई रिपोर्ट में मेटा ने बताया कि इसने जुलाई में Facebook और Instagram पर कुल मिलाकर 2.7 करोड़ पोस्ट के खिलाफ एक्शन लिया है। इन पोस्ट को स्पैम, हिंसक, ग्राफिक, हेट स्पीच, नग्नता और सेक्शुअल होने की वजह से डिलीट किया गया है। कंपनी ने रिपोर्ट में फेसबुक और इंस्टाग्राम से हटाए गए पोस्ट के बारे में अलग-अलग जानकारी भी दी है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं।

Facebook से हटाए गए 2.5 करोड़ पोस्ट

मेटा ने अपनी ताजा ट्रांसपैरेंसी रिपोर्ट में बताया कि इसने जुलाई 2022 में Facebook से 2.5 करोड़ पोस्ट को हटाया है। कंपनी ने बताया कि इनमें से 1.73 करोड़ पोस्ट में स्पैम कॉन्टेन्ट था। इसके बाद सबसे बड़ी मात्रा में नग्नता और सेक्शुअल कॉन्टेन्ट को हटाया गया है, जिनकी तादाद 27 लाख है। Also Read - Snapchat Dual Camera फीचर हुआ लॉन्च, बैक और फ्रन्ट कैमरा एक साथ करेंगे काम

मेटा ने 23 लाख फेसबुक पोस्ट को हिंसक या ग्राफिक होने की वजह से डिलीट किया है। कंपनी ने बताया कि 1.1 लाख पोस्ट को हेट स्पीच के दायरे में आने की वजह से हटाया गया है। IT नियम के तहत कंपनी ने यह भी बताया कि इसे Facebook पर 626 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से इसने 603 का समाधान किया।

Instagram से हटाए गए 20 लाख पोस्ट

मेटा ने Instagram के भी आंकड़ों के बारे में जानकारी दी है। कंपनी ने जुलाई 2022 में Instagram से 20 लाख पोस्ट हटाए हैं। इनमें से 9 लाख पोस्ट आत्महत्या और आत्महानि से जुड़े हैं। मेटा ने इसी महीने 3.7 लाख पोस्ट को नग्नता या सेक्शुअल कॉन्टेन्ट होने की वजह से हटाया है।

मेटा ने बताया कि इसने जुलाई में ही इंस्टाग्राम से 22,000 ऐसे पोस्ट को हटाया है, जो हेट स्पीच फैला रही थीं। IT नियम के तहत कंपनी ने यह भी बताया कि इसे Instagram पर 1033 शिकायतें मिली हैं, जिनमें से इसने 945 का समाधान किया।

मेटा की मासिक रिपोर्ट भारत के IT Rules 2021 के अनुसार प्रकाशित की गई है। इन नियमों के तहत देश में 5 मिलियन से अधिक यूजर्स वाले बड़े डिजिटल और सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स को हर महीने एक ट्रांसपैरेंसी रिपोर्ट जारी करनी होती है। इस रिपोर्ट में प्लैटफॉर्म्स हर महीने मिलने वाली शिकायतों और इनपर होने वाली कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हैं। इसके साथ ही इनमें ऑटोमेटेड डिटेक्शन द्वारा हटाए गए कॉन्टेंट की भी जानकारी शामिल होती है।