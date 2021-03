Facebook डेवलप कर रहा है Instagram Kids, बच्चों को मिलेगा अपना फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म

Facebook जल्द ही 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए Instagram Kids लाने वाला है। फेडरल कानून के मुताबिक, सोशल मीडिया ऐप्स जैसे कि Instagram, Facebook आदि को इस्तेमाल करने की उम्र 14 साल से ऊपर की है। Facebook ने कंफर्म किया है कि वह बच्चों के लिए Instagram Kids को डेवलप कर रहा है। फिलहाल यह ऐप डेवलपिंग फेज में है। Also Read - WhatsApp, Instagram Down in India: ऐप्स डाउन होने से यूजर्स को हुई परेशानी, ट्वीट करके जताई नाराजगी

हाल ही में Facebook ने बच्चों और टीनएजर्स की सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठाएं हैं। इनमें Instagram पर टीनएजर्स को DM मैसेज संबंधित गाइडलाइन्स आदि शामिल हैं। Facebook के इस कदम से Instagram जैसे फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म को बच्चों के इस्तेमाल के लिए भी किया जा सकेगा।

Facebook के इस कदम से Instagram का यूजर बेस बढ़ जाएगा। इससे पहले भी 2017 में Facebook ने अपने इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप Messenger Kids को लॉन्च किया था। इस ऐप का इस्तेमाल बच्चे पैरेंट्स की देख-रेख में चैटिंग के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को इस्तेमाल करने के लिए इसे पैरेंट्स के अकाउंट से लिंक करना पड़ता है।

Instagram Kids को भी Messenger Kids की तरह ही डेवलप किया जा सकता है। इसे भी पैरेंट्स के एक्सटेंशन अकाउंट के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की उम्मीद है। हालांकि, Facebook ने इस ऐप के फीचर्स के बारे में रिवील नहीं की है।

2017 में लॉन्च हुए Messenger Kids में पैरेंट्स के पास अकाउंट की प्राइवेसी कंट्रोल मैनेज करने का विकल्प होता है यानी कि बिना पैरेंट्स के अकाउंट के Messenger Kids का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। सोशल मीडिया कंपनी के मुताबिक, Messenger Kids पर किसी भी तरह का एडवर्टिजमेंट और प्रमोशनल कंटेंट प्रसारित नहीं किया जाता है।