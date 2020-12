Facebook ने TikTok की तरह Collab म्यूजिक ऐप किया लॉन्च, क्रिएट कर सकेंगे शॉर्ट वीडियो

ने अपने शार्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप को लॉन्च किया है। इसे कंपनी ने पहले ट्रायल के तौर पर पेश किया था। कंपनी ने इस साल मई में इसकी टेस्टिंग शुरू की थी। जिसमें कंपनी ने यूजर्स को ट्रायल के तौर पर बीटा एक्सेस दिया था। इस ऐप को कंपनी ने को ग्लोबली चुनौती देने के लिए लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए यूजर्स TikTok की तरह ही अपने शॉर्ट म्यूजिक वीडियो क्रिएट और अपलोड्स कर सकते हैं। Also Read - PUBG Mobile India launch: फर्जी डाउनलोड लिंक्स से रहें सावधान, हो सकता है वायरस अटैक

Collab ऐप के लॉन्च के बारे में सबसे पहले TechCrunch ने रिपोर्ट किया है। Facebook के इस शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप Collab और TikTok में कई अंतर भी देखने को मिलेंगे। इसमें यूजर्स एक साथ तीन वीडियो को मर्ज कर सकते हैं। इस पर अपलोड किए गए वीडियो यूजर्स को पब्लिक Collab फीड पर नजर आएंगे। Collab फीड के जरिए यूजर्स किसी भी वीडियो को देख सकेंगे और उसे प्ले कर सकेंगे।

डाउनलोड के लिए उपलब्ध

The Verge की रिपोर्ट के मुताबिक, इस ऐप को पर फ्री में उपलब्ध कराया गया है। यूजर्स ऐप स्टोर से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसे पर भी फ्री में डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराया गया है। इस ऐप को फिलहाल अमेरिका में ही लॉन्च किया गया है। भारतीय यूजर्स को इस ऐप के लिए अभी इंतजार करना होगा।

भारत में इस साल TikTok ऐप को बैन कर दिया गया। इस शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप के बैन होने के बाद से Moj, ShareChat समेत कई शॉर्ट वीडियो क्रिएटिंग ऐप्स भारत में लॉन्च हुए हैं। वहीं, अमेरिका में भी TikTok के बैन होने की खबरें सामने आ रहीं थीं। हालांकि, फिलहाल TikTok अमेरिका में बैन नहीं हुआ है। भारत की तरह ही अमेरिका में भी TikTok पर यूजर्स के डाटा और प्राइवेसी पर खतरा बताया जा रहा है। भारत में इस ऐप को आईटी एक्ट 69ए के तहत देश की संप्रभुता को खतरा बताते हुए बैन किया गया है।

Facebook ने कुछ महीने पहले ही को भारत समेत दुनियाभर के बाजार में लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल शॉर्ट वीडियो अपलोड करने के लिए किया जा सकता है। द्वारा क्रिएट किए गए वीडियो Facebook फीड में भी दिखते हैं, जहां से यूजर्स इन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं।