Facebook Inc ने कल यानी 19 अगस्त को एक नया VR (Virtual Reality) Office Space ऐप लॉन्च किया है। यह एक टेस्ट एप्लीकेशन है, जो अभी हो रही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग की अपेक्षा बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव और मजेदार है। इससे घर बैठे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेसिंग करने का मजा दोगुना हो जाएगा।

आजकल कोरोना काल के कारण ज्यादातर लोग घर से ही ऑफिस का काम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए ही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग और मीटिंग करनी पड़ती है। हालांकि, ऐसा करना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। इस कारण इसे इंटरेक्टिव और अधिक उपयोगी बनाने के लिए फेसबुक ने यह नया ऐप लॉन्च किया है। वर्चुअल रियलिटी ऑफिस स्पेस बनाने के लिए VR ऑफिस स्पेस ऐप Horizon Workroom को डेवलप किया गया है।

फेसबुक Oculus की मदद से इस नए प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहा है और रिमोट वर्क को नया और स्टैंटर्ड रूप देने की कोशिश कर रहा है। Facebook के अनुसार, बातचीत का यह नया तरीका जल्द ही 'Metaverse' नाम से भविष्य का वर्क स्पेस बन सकता है। Horizon Workroom ऐप का उपयोग करने के लिए यूजर्स को अपने अवतार वर्जन में मीटिंग होस्ट करनी होगी। इसके लिए Oculus Quest 2 हेडसेट का उपयोग करना होगा। कंपनी अभी इस ऐप के Beta Version की टेस्टिंग कर रही है। फेसबुक ने Oculus के जरिए वर्चुअल रियलिटी सेगमेंट में एंट्री ली है।

Introducing Horizon Workrooms on @Oculus Quest 2: your new virtual meeting room to sketch ✍️, brainstorm💡 and collaborate with your team 🤝 — no matter where you are. We think it’s one of the best ways to work if you can’t be physically in the same room. pic.twitter.com/YcbYKtzUGj

— Facebook (@Facebook) August 19, 2021