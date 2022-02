फेसबुक ने लॉन्च किया ये नया फीचर

फेसबुक में पहले से उपलब्ध “अॉन दिस डे” फीचर को और ज्यादा बेहतर करके फेसबुक ने इसे “Memories” नाम से लॉन्च किया है। ये पेज आपके वर्षों के मोमेंट्स को एक जगह में कलेक्ट करेगा, जहां से आप इन्हें दोबारा शेयर कर सकते हैं। इन मोमेंट्स में यूजर के पोस्ट, फोटो, एड किये गए दोस्त और पोस्ट किये गए सारे बड़े इवेंट्स शामिल होंगें। Also Read - यूरोप में बंद होंगे Facebook - Instagram? जानें इनके भविष्य को लेकर Meta ने क्या कहा

Also Read अब बिना इंटरनेट के भी बुक करा सकेंगे कैब, भारत में लॉन्च हुआ Uber Lite ऐप Also Read - 97 प्रतिशत भारतीय वेबसाइट पर Google की रहती है नजर, स्टडी में खुलासा

एक ब्लॉग पोस्ट में फेसबुक के प्रोडक्ट मेनेजर Oren Hod ने कहा, “हर दिन लगभग 9 करोड़ से अधिक लोग ‘इन दिस डे’ का यूज अपने मोमेंट्स को याद रखने के लिए करते हैं।”

Also Read दुनियाभर में कई घंटे बंद रहने के बाद फिर शुरू हुई Netflix की सर्विस

नए “Memories” पेज में बहुत से नए सेक्शन होंगे। “फ्रैंड्स मेड अॉन दिस डे ” सेक्शन में आप उन दोस्तों की लिस्ट देख सकते हैं जिन्हें आपने सेम दिन में पहले के वर्षों में फ्रैंडलिस्ट में जोड़ा था। इसके अलावा इस सेक्शन में स्पेशल वीडियो या कोलाज का भी ऑप्शन होगा। इसमें एक सेक्शन “रीकैप अॉफ मेमोरी” का भी दिया गया है जो आपकी मेमोरीज के सीजनल और मंथली रीकेप्स दिखाएगा और ये मेमोरी एक शार्ट वीडियो या मेसेज के रूप में होगी। इसमें एक “Memories You May Have Missed” सेक्शन भी है जो आपको वो पोस्ट दिखाएगा जिन्हें आप पिछले कुछ हफ्तों में मिस कर चुके हैं।

Oren Hod ने कहा “आप मेमोरी बुकमार्क को या तो अपने कंप्यूटर में न्यूज फीड्स के लेफ्ट से एक्सेस कर सकते हैं या अपने मोबाइल में नीचे राइट साइड में दिए मोर टैब में जाकर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं।”