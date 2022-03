Facebook Protect चालू नहीं किया तो बंद हो जाएगा अकाउंट, जानें कैसे करें ऐक्टिवेट

सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म्स पर कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि वो अपने Facebook अकाउंट में लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। इन यूजर्स को कहा गया है कि जब तक ये Facebook Protect चालू नहीं करते हैं, तब तक ये अपने अकाउंट को ऐक्सेस नहीं कर पाएंगे। Also Read - Facebook और YouTube ने यूक्रेन के राष्ट्रपति का deepfake वीडियो किया रिमूव, जानें क्या होता है 'डीपफेक वीडियो'

Facebook ने पिछले साल सितम्बर में Facebook Protect को टेस्टिंग फेज से निकालकर ग्लोबली रोल-आउट किया था। प्लैटफॉर्म का कहना है कि यह एक सिक्योरिटी प्रोग्राम है, जो यूजर के फेसबुक अकाउंट को सेफ रखने में मदद करता है। प्लैटफॉर्म का कहना है कि यह खास तौर पर उन यूजर्स के लिए है, जो हैकर्स का निशाना बन सकते हैं। इनमें पत्रकार, सरकारी कर्मचारी और ह्यूमन राइट ऐक्टिविस्ट जैसे लोग शामिल हैं। Also Read - Russia Ukraine War: रूस ने Instagram को किया बैन, Meta पर लगाया लोगों को भड़काने का आरोप

फेसबुक उन अकाउंट को बंद कर रहा है, जिन्होंने Facebook Protect को चालू नहीं किया है। कंपनी ने कुछ वक्त पहले कुछ यूजर्स को Facebook Protect चालू करने के लिए मेल भेजा था। इनमें से जिन्होंने इस सिस्टम को चालू नहीं किया है, उनका अकाउंट बंद कर दिया गया है। अकाउंट तभी वापस आ पाएगा, जब ये Facebook Protect को चालू करेंगे। Also Read - Facebook Group में अब बंद होगी फेक न्यूज! नए फीचर्स देंगे ऐड्मिन को ज्यादा कंट्रोल

ट्विटर पर एक यूजर ने बताया कि इन्हें भी Facebook Protect चालू करने के लिए एक ईमेल आया था, जो स्पैम लग रहा था। इस वजह से इन्होंने इसे नजर-अंदाज कर दिया। मगर ईमेल में दी हुई Facebook Protect को ऐक्टिव करने की लास्ट डेट आते ही इनका अकाउंट लॉक कर दिया गया।

I got locked out from Facebook indefinitely today because I didn’t respond to emails from FB (that looked like a scam) about its new Facebook Protect system, which I was required to enable by today. So far, the text and security key options don’t work, many report. pic.twitter.com/0aXbiqzLv7

— Liv. (@Olivia_Thiessen) March 18, 2022