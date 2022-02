टेम्पररी सस्पेंडेड अकाउंट को अनलॉक करने के लिए फेसबुक आपकी फोटो अपलोड करने की कर सकता है मांग

Highlights फेसबुक आपसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि से आपके अकाउंट को बचाने के लिए आपसे आपके फेस की फोटो मांग सकता है।



इसके अलावा यह फोटो फेसबुक के सर्वर से पूरी तरह से डिलीट हो जायेगी।

एक ऐसा मामला सामने आया है जहां फेसबुक ने टेम्पररी सस्पेंडेड अकाउंट को अनलॉक करने के लिए यूजर्स के फेस की फोटो अपलोड करने की मांग की है। आपको बता दें कि एक ट्विटर यूजर्स के अनुसार, उसे एक ट्विट मिला है, जिसमें एक फेसबुक स्क्रीनशॉट है, आपको बता दें कि इस स्क्रीन शॉट की मानें तो आपके अकाउंट को किसी भी संदिग्थ गतिविधि से प्रोटेक्ट करने के लिए आपके फेस की फोटो को अपलोड करने की बात कही है, इसके अलावा ऐसा भी सामने आ रहा है कि फेसबुक आपके किसी भी संदिग्थ गतिविधि से बचने के लिए आपके अकाउंट को ब्लॉक करने की मांग कर रहा है, और उसके बाद उसे अनलॉक करने के लिए आपके फेस की फोटो अपलोड करने को कह रहा है। और ऐसा करने के बाद फेसबुक यूजर्स अपने अकाउंट को फिर से एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा यह फोटो फेसबुक के सर्वर से पूरी तरह से डिलीट हो जायेगी।

फेसबुक के मुताबिक, फोटो अनुरोध किसी ऐप के इस्तेमाल में कुछ बिंदुओं पर संदिग्ध गतिविधि को खोजने के लिए डिज़ाइन किया गया है जिसमें खाता खोलना शामिल है, इसके अलावा आपको ऐसा किसी भी अपने दोस्त को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हुए भी करना होगा। एक तस्वीर की मांग स्वचालित रूप से भेजी जाती है, और यह देखा जाता है कि क्या यह फोटो अन्य टेस्ट्स से अलग है, ऐसा इसलिए भी किया जा रहा है कि आपके अकाउंट में किसी भी तरह की कोई संदिग्थ वारदात न हो सके। तस्वीरें मैन्युअल रूप से और स्वचालित विधियों के माध्यम से देखी जाती हैं।

आपको बता दें कि रूस कहता है कि, कुछ घंटियाँ और सीटियाँ एक अकाउंट के तौर पर अपने आप ही न्यूयॉर्क के माध्यम से सामने आ रही थी, इसके अलावा कुछ ऐसा ही मामला अन्य कुछ देशों से भी सामने आ था। इस तरह की फोटो रिक्वेस्ट इस साल की शुरुआत में सामने आई थी, और इस तरह के कमेंट को सामने आया था। “You Can’t Log In Right Now। We’ll get in touch with you after we’ve reviewed your photo। You’ll now be logged out of Facebook as a security precaution।”

इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट के साथ कोई किसी तरह की परेशानी कर रहा है, तो आप facebook.com/hacked पर जा सकते हैं।