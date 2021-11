Facebook Messenger PC बीटा ऐप को मिला नया लुक और तेज हुई स्पीड

Facebook ने Windows 11 और Windows 10 ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अपने Messenger ऐप का बीटा अपडेट रोल आउट करना शुरू कर दिया है। बीटा ऐप अब 1320.11.119.0 वर्जन पर है और यह एप्लीकेशन में कई सारे बदलाव कर रहा है। खबर के मुताबिक, यह अपडेट न सिर्फ PC ऐप को एक नया लुक दे रहा है, बल्कि साथ ही इसके साइज को कम कर रहा है और परफॉर्मेंस को बेहतर कर रहा है। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - Instagram के Text To Speech और Voice Effects फीचर का यूज करना है बहुत आसान, जानें तरीका

Facebook Messenger PC

Facebook Messenger के PC ऐप के नए बीटा अपडेट के साथ यह अब दूसरे Windows 11 ऐप्स की तरह लग रहा है। TechRadar की रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने अब Messenger ऐप के PC वर्जन के लिए अपने कस्टम कंट्रोल की जगह पर नेटिव Universal Windows Platform (UWP) इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। Also Read - WhatsApp के इस फीचर के लिए Facebook Messenger और Instagram यूजर्स को करना होगा थोड़ा और इंतजार, जानें देरी का कारण

इससे पहले Facebook अपने Messenger ऐप के लिए ओपन-सोर्स React Native Framework का इस्तेमाल कर रहा था। UWP पर स्विच करने के साथ ही ऐप का लुक तो बदला ही है, साथ ही इसके परफॉर्मेंस में भी फर्क देखा गया है। नए प्लैटफॉर्म पर Facebook Messenger के ऐप का साइज भी 100MB कम हो गया है। Also Read - WhatsApp ने डेस्कटॉप यूजर के लिए My Contacts Except फीचर किया रोल आउट, मिलेगी नई प्राइवेसी सेटिंग

अगर आपने बीटा प्रोग्राम के लिए साइन-अप किया है तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस अपने ऐप को लेटेस्ट बीटा वर्जन पर अपडेट करना होगा।

इससे पहले Meta ने अपने इंस्टेंट मैसेजिंग प्लैटफॉर्म WhatsApp के PC वर्जन को भी UWP पर स्विच किया था। पिछले हफ्ते गूगल ने भी Chrome 96 वेब ब्राउजर का स्टेबल वर्जन रिलीज किया था, जो मेन्यु आइटम्स और दूसरे UI एलिमेंट्स में Windows 11 की डिजाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहा है।